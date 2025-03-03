Отмечается, что некоторые позиции резко подскочили в цене.

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе удивили украинцев. Начала дорожать белокочанная капуста.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что овощ подорожал с 32-38 до 35-40 гривень за килограмм. При этом продолжают расти цены на морковь – верхняя ценовая граница поднялась с 30 до 34 гривень.

В то же время фермеры начали массово распродавать лук, что привело к снижению цен с 14-15 до 12-14 грн/кг. На фоне растущего предложения из местных теплиц начал дешеветь огурец – с 140-145 до 90-140 грн/кг.

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Кроме того, цены на томат выросли с 75-80 до 80-85 грн/кг, а сладкий перец резко подскочил со 130-145 до 145-170 гривень за килограмм.

Во фруктовом сегменте цены сохранились на уровне предыдущей неделе за исключением мандарина и граната. Нижняя ценовая граница на эти фрукты поднялась с 55 до 65 грн/кг и с 95-110 грн/кг соответственно.

Цены на картошку в Украине - прогноз на ближайшее время

Весной могут подняться цены на картофель, но резких скачков стоимости популярного овоща ожидать не стоит. В частности, рост цен на этот популярный овощ ожидается на апрель-май из-за ограниченного предложения украинского товара и сезонного подорожания из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.

С появлением нового урожая украинского картофеля в мае-июне 2025 года ожидается стабилизация предложения продукции и снижение цены.

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