С начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%

Украинские фермеры начали массово распродавать репчатый лук. Причиной стало стремительное ухудшение качества овоща, который находится в местных хранилищах.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что увеличение свободных объемов на рынке привело к довольно резкому снижению цен на этот овощ. Так, только с начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%. Украинские фермеры продают овощ по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), в зависимости от качества и объемов продукции.

Отмечается, что фермеры закладывали в хранилища влажный лук, который в условиях теплой зимы начал быстро прорастать. Стимулирование сбыта некондиционной продукции даже при помощи снижения цен сейчас не приносит желаемых результатов. Цены на оптовые партии лука среднего и низкого качества уже озвучиваются в диапазоне 4-6 грн/кг, но спрос все равно низкий.

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Стоит отметить, что сейчас цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Более того, по итогам текущей недели, цены на внутреннем рынке могут достичь минимального значения, как минимум за последние четыре года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продается по 12,10 грн/кг.

В АТБ лук отдают по 13,79 грн/кг.

В Сильпо же цены на лук стартуют от 12 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на прошлой неделе изменились разнопланово. Низкая торговая активность на фоне роста предложения привела к снижению цен на капусту. В то же время начали дорожать свекла, морковь и огурцы.

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