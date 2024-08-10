Цены на голубику в конце сезона летят вниз: сколько стоит ягода в Украине

Отмечается, что несмотря на завершение сезона, цены на голубику достаточно низкие.

Сезон голубики в Украине подходит к концу. Садоводы продают остаточные партии ягоды, но из-за низкого спроса цены на ягоду все еще достаточно низкие.

Аналитики EastFruit отметили, что сезон продажи голубики стартовал в среднем на две недели раньше из-за теплой и относительно мягкой весны, поэтому завершение сезона прогнозируют также намного раньше.

На сегодня большинство садоводов продают остаточные партии голубики, но несмотря на это цены продолжают снижаться вторую неделю подряд. По словам производителей, это связано с низкими показателями качества голубики из-за жаркой и засушливой погоды.

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Кроме того, спрос находится на низком уровне, что также способствует падению цен на ягоду.

В частности, украинские производители продают голубику по 70-130 грн/кг ($1,71-3,17/ кг), что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее. При этом садоводы не исключают, что будут вынуждены еще больше снизить цену, если спрос не повысится.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

В Auchan голубику отдают по 149,90 гривень за килограмм.

В АТБ ягода немного дороже – 179,95 грн/кг.

В Сильпо же голубика стоит 229 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на картофель неожиданно пошли верх. Основные продажи происходят в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

При этом оптовые цены на малину в Украине резко обвалились. На рынок раньше времени поступила ягода осенних сортов в больших количествах. Ягоду на этой неделе продавали около 40 грн/кг.

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