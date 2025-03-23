Отмечается, что стоимость муки за джве недели снизилась почти на 2 гривни.

Цены на пшеничную муку в Украине снизилась на 16% за последний месяц. Отмечается, что средняя цена этого продукта составляет 25,8 гривни за килограмм.

В ежемесячном мониторинге цен на продукты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) отмечается, что в период с января по февраль средняя цена на муку для украинцев составила 30,5 грн/кг.

При этом в марте цены начали падать. Если в начале месяца средняя цена была на уровне 27,7 грн/кг, то спустя две недели средняя цена упала до 25,8 грн/кг.

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В то же время в сравнении с 2024 годом средняя цена на муку выросла на 9%.

"Изменение цены (на пшеничную муку, - УНИАН) может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены на пшеницу в течение месяца остаются постоянными", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в розничных сетях цены на нефасованную муку колеблются в пределах от 18,7 грн/кг до 25 гривень.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В Украине наблюдается стремительный рост цен на огурцы. В среднем овощ продается на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом на украинском рынке наблюдалось заметное снижение цен на морковь. На этой неделе украинские фермеры предлагали к продаже овощ примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, стремительно растут цены на свеклу. Причиной такого резкого подорожания стал дефицит столовой свеклы на рынке.

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