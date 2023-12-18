Разбираемся, как хранить картошку зимой, чтобы она не потеряла свою свежесть и качество.

Покупать картофель лучше всего в сезон его сбора, когда на него самая низкая цена. Однако не все знают, как правильно хранить картошку, чтоб она не прорастала и не морщилась, сохраняя свою свежесть.

Как правильно хранить картофель в домашних условиях

Решение проблемы, как хранить картошку в погребе, кроится уже в самом вопросе. Там темно и прохладно, что создает идеальные условия для длительного хранения. Вот только на увядание и прорастание это не влияет.

Что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала в погребе - поставьте рядом яблоки. Они производят газ под названием этилен, который сдерживает прорастание.

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Британское издание Express отмечает, что, по словам экспертов, совместное хранение картошки и яблок может полностью поменять правила в этом вопросе. Это не только сохранит ваши деньги, но и позволит вашим корнеплодам дольше оставаться свежими.

Также разобрались, как хранить картошку, если у вас нет погреба или вы живете не в частном доме. Агентство пищевых стандартов (FSA) дало свою рекомендацию, как хранить картошку в квартире. Для создания стабильных температурных условий ее можно поставить в холодильник. Утверждается также, что это также дополнительно увеличит срок ее хранения.

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