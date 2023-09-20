Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что импорт семян украинского подсолнечника продолжится, как только его квота будет согласована с Киевом.

Болгария намерена в ближайшее время прекратить импорт семян подсолнечника из Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Болгарии Николай Денков, отметив, что решение было принято после многочасовых переговоров с протестующими против импорта украинской агропродукции фермерами, сообщает БНР.

По словам премьера, импорт семян украинского подсолнечника продолжится, как только его квота будет согласована с Киевом.

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"Я буду иметь разговор с премьер-министром Украины, в котором объясню, что в ходе сегодняшних дискуссий мы обсудили, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для импорта в Болгарию только после того, как мы уточним, насколько она велика и о чем идет речь. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины", – подчеркнул Денков.

Он также заверил, что пока не было выявлено никаких нарушений требований по качеству сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Украины.

Ситуация с агроимпортом из Украины

Европейская комиссия 15 сентября 2023 года отменила ограничения на ввоз зерна в эти страны, однако Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

18 сентября 2023 года фермеры в Болгарии заблокировали дороги из-за восстановления украинского агроимпорта.

20 сентября 2023 года стало известно о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на возможное эмбарго для польских товаров, заявив, что Польша готова расширить перечень украинских товаров, запрещенных к импорту.

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