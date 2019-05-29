Посевная-2019: с надеждой на новый рекорд

Посевная кампания яровых зерновых и зернобобовых в Украине практически завершена. По состоянию на 29 мая, аграрии уже засеяли зерном6,9миллионов гектаров, или 96% от запланированных площадей. Из них 2,1 миллиона гектаров отведены под ранние зерновые: пшеницу, ячмень, овес, - сев этих культур был полностью завершен еще в начале мая. В то же время, сельхозпроизводители завершают сев кукурузы, гречихи, проса, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

В текущем году, благодаря скорому приходу весны, аграрии вышли в поля раньше обычного. Ясная и теплая погода в марте и апреле способствовала росту и нормальному развитию растений, что дало надежду на хороший будущий урожай. Однако, в мае ситуация в ряде западных, центральных и южных областей переменилась – обильные и затяжные дожди замедлили ход полевых работ, тем самым, добавив беспокойства и проблем украинским селянам, воодушевленным гладким стартом посевной. Для сравнения, в 2018 году сев зерна был полностью завершен уже к середине последнего весеннего месяца.

«У многих, кто раньше посеял, смыло всходы, возможно, нужно будет пересеивать. У одного знакомого несколько гектаров сои смыло полностью. Сейчас дождя нет, поэтому пока продолжаем сеять. Но в дальнейшем снова прогнозируют грозы. Мы теряем сроки посева сои, не знаю, когда мы должны ее посеять», - сетует директор фермерского хозяйства «Барда-2007» в Хмельницкой области Осип Бомк.

Затянувшиеся полевые работы негативно сказываются на развитии уже взошедших посевов.Об этом сообщила пресс-служба одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Укрлендфарминг».

«Посевная кампания на полях группы «Укрлендфарминг» еще продолжается. Это связано с дождями и физической невозможностью выхода в поля. Остается засеять около 15% площадей. Погодные условия этого года не способствовали ни быстрому прохождению посевной, ни качественному развитию посеянных культур, поскольку была влажная и холодная погода», - сообщила УНИАН пресс-служба холдинга.

Но обильные дожди создали проблемы не для всех. Большинство сельхозпроизводителей по-прежнему дают оптимистичные прогнозы будущему урожаю, называя опасения своих коллег преувеличенными.

«У нас на Киевщине дожди идут постоянно. Однако, думаю, что большого негатива нет,и вопиющего вреда не будет. Если сложить в кучу позитив от того, что почва насыщена влагой, и негатив от того, что дожди не позволяют нам более-менее вовремя проводить операции, то, я думаю, что имеем позитив. Я лично считаю такую погоду благоприятной», - отметил директор сельскохозяйственного предприятия «Победа» в Киевской области Николай Малиенко.

В целом, избыток дождей не должен существенно повлиять на состояние посевов. По состоянию на середину мая, посевы зерновых были в удовлетворительном состоянии. А обильные дожди, вызвавшие у аграриев волну негодования, насытили почву живительной влагой, необходимой для нормального развития всходов.

Оптимистичным оценкам будущего урожая способствует также успешная перезимовка озимых культур. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия, погодные условия для их перезимовки в этом году выдались лучшими за последние пять лет.

«Именно перезимовка в последние годы была благоприятной, и этот год мы, в целом, оцениваем как благоприятный», - подчеркнул чиновник.

Однако, стоит признать, что погода остается главным фактором неопределенности для сельхозпроизводителей. Ведь будущий урожай напрямую зависит от того, какие сюрпризы она преподнесет в грядущие летние месяцы.

Заботы аграриев

Крупный аграрный бизнес давно смекнул, что для того, чтобы не ждать у моря погоды и меньше зависеть от погодных капризов, необходимо использовать в производственном процессе новые технологии. Сельскохозяйственная сфера уже много лет как отошла от образа классического ручного земледелия – сейчас это инновационная отрасль, благодатное поле для внедрения технологичных решений.

Одной из самых распространенных технологий, которые используют крупные аграрные компании, - является точное земледелие. Эта технология объединяет системы глобального позиционирования (GPS) и географических информационных систем. С ее помощью аграрии могут определить, в каком состоянии находится почва на каждом отдельном участке поля, оценить урожайность, локально и дозировано вносить удобрения и средства защиты растений. Такой дифференцированный подход в использовании удобрений также позволяет корректировать его дозы в зависимости от состояния почвы и, тем самым, экономить дорогостоящие препараты.

Также компании могут установить у себя на поле метеостанции, которые с помощью специальных датчиков оценивают температуру, скорость ветра, влажность воздуха, и выдают прогноз этих показателей на краткосрочную перспективу. Анализ полученной информации позволяет аграриям оценить риски возникновения заболеваний у растений и своевременно на них реагировать.

Но использование таких технологий требует огромных инвестиций и остается недоступным для малого и среднего бизнеса. Потому небольшие производители, которые не обладают значительными финансовыми ресурсами, вынуждены минимизировать свои риски по старинке – используя качественные семена и применяя удобрения и средства защиты растений в отведенные сроки. Кроме того, аграрии могут использовать специальные мобильные приложения для отслеживания прогноза погоды непосредственно на своем поле. Конечно, этот прогноз не выдаст настолько точный и полный результат, как собственная метеостанция, но все равно позволит оценить возможные риски и подготовиться к ним.

Виды на урожай

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерна в Украине в 2019 году прогнозируется примерно на прошлогоднем уровне. В 2018 году аграрии намолотили рекордные 70 миллионов тонн зерновых, тем самым превысив предыдущий максимум на 4 миллиона тонн. Однако, удастся ли и в этом году выйти на новый рекорд – покажет время.

Директор научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко полагает, что в текущем году рекордов ожидать не стоит. По его прогнозам, нашей стране удастся выйти на показатель в 68 миллионов тонн, что немного уступает уровню прошлого года. Сокращение валового сбора ожидается в основном за счет яровых зерновых культур, урожай которых может снизиться на 10% и составить 37,5 миллионов тонн. При этом, урожай озимых, наоборот, может увеличиться на 10% - до 29,8 миллионов тонн.

Но не стоит принимать подобные прогнозы за чистую монету. В прошлом году эксперты и профильное министерство были пессимистичны в своих оценках, однако, это не помешало аграриям выдать рекордный результат, превосходящий все ожидания.

Так, в 2018 году из-за засушливого лета аграрии южных и восточных областей Украины потеряли более половины всходов, а их настроения были близки к паническим. Профильное министерство тогда оценивало будущий урожай в 60 миллионов тонн, что на 10 миллионов тонн уступало полученному впоследствии результату.

Это дает основания полагать, что, если погода улыбнется аграриям, и летний период пройдет без особых катаклизмов в виде экстремальных засух и наводнений, грядущий сезон ознаменуется очередной аграрной победой. Большой урожай позволит нарастить экспорт, что, в свою очередь, отразится на объеме валютных поступлений в государство и окажет благотворное влияние на всю национальную экономику. Аграрии получат ресурсы для более широкого использования инновационных технологий и практик, закупки новой высокоточной техники и качественных семян. А наша страна в очередной раз подтвердит статус мировой житницы.

Елизавета Доронцева