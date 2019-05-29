Посевная-2019: с надеждой на новый рекорд
Украинские аграрии завершают сев яровых зерновых культур. Нынешняя весна была капризной, но, несмотря на это, текущий год имеет все шансы ознаменоваться для нашей страны новым урожайным рекордом.
Посевная кампания яровых зерновых и зернобобовых в Украине практически завершена. По состоянию на 29 мая, аграрии уже засеяли зерном6,9миллионов гектаров, или 96% от запланированных площадей. Из них 2,1 миллиона гектаров отведены под ранние зерновые: пшеницу, ячмень, овес, - сев этих культур был полностью завершен еще в начале мая. В то же время, сельхозпроизводители завершают сев кукурузы, гречихи, проса, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.
В текущем году, благодаря скорому приходу весны, аграрии вышли в поля раньше обычного. Ясная и теплая погода в марте и апреле способствовала росту и нормальному развитию растений, что дало надежду на хороший будущий урожай. Однако, в мае ситуация в ряде западных, центральных и южных областей переменилась – обильные и затяжные дожди замедлили ход полевых работ, тем самым, добавив беспокойства и проблем украинским селянам, воодушевленным гладким стартом посевной. Для сравнения, в 2018 году сев зерна был полностью завершен уже к середине последнего весеннего месяца.
«У многих, кто раньше посеял, смыло всходы, возможно, нужно будет пересеивать. У одного знакомого несколько гектаров сои смыло полностью. Сейчас дождя нет, поэтому пока продолжаем сеять. Но в дальнейшем снова прогнозируют грозы. Мы теряем сроки посева сои, не знаю, когда мы должны ее посеять», - сетует директор фермерского хозяйства «Барда-2007» в Хмельницкой области Осип Бомк.
Затянувшиеся полевые работы негативно сказываются на развитии уже взошедших посевов.Об этом сообщила пресс-служба одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Укрлендфарминг».
«Посевная кампания на полях группы «Укрлендфарминг» еще продолжается. Это связано с дождями и физической невозможностью выхода в поля. Остается засеять около 15% площадей. Погодные условия этого года не способствовали ни быстрому прохождению посевной, ни качественному развитию посеянных культур, поскольку была влажная и холодная погода», - сообщила УНИАН пресс-служба холдинга.
Но обильные дожди создали проблемы не для всех. Большинство сельхозпроизводителей по-прежнему дают оптимистичные прогнозы будущему урожаю, называя опасения своих коллег преувеличенными.
«У нас на Киевщине дожди идут постоянно. Однако, думаю, что большого негатива нет,и вопиющего вреда не будет. Если сложить в кучу позитив от того, что почва насыщена влагой, и негатив от того, что дожди не позволяют нам более-менее вовремя проводить операции, то, я думаю, что имеем позитив. Я лично считаю такую погоду благоприятной», - отметил директор сельскохозяйственного предприятия «Победа» в Киевской области Николай Малиенко.
В целом, избыток дождей не должен существенно повлиять на состояние посевов. По состоянию на середину мая, посевы зерновых были в удовлетворительном состоянии. А обильные дожди, вызвавшие у аграриев волну негодования, насытили почву живительной влагой, необходимой для нормального развития всходов.
Оптимистичным оценкам будущего урожая способствует также успешная перезимовка озимых культур. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия, погодные условия для их перезимовки в этом году выдались лучшими за последние пять лет.
«Именно перезимовка в последние годы была благоприятной, и этот год мы, в целом, оцениваем как благоприятный», - подчеркнул чиновник.
Однако, стоит признать, что погода остается главным фактором неопределенности для сельхозпроизводителей. Ведь будущий урожай напрямую зависит от того, какие сюрпризы она преподнесет в грядущие летние месяцы.
Заботы аграриев
Крупный аграрный бизнес давно смекнул, что для того, чтобы не ждать у моря погоды и меньше зависеть от погодных капризов, необходимо использовать в производственном процессе новые технологии. Сельскохозяйственная сфера уже много лет как отошла от образа классического ручного земледелия – сейчас это инновационная отрасль, благодатное поле для внедрения технологичных решений.
Одной из самых распространенных технологий, которые используют крупные аграрные компании, - является точное земледелие. Эта технология объединяет системы глобального позиционирования (GPS) и географических информационных систем. С ее помощью аграрии могут определить, в каком состоянии находится почва на каждом отдельном участке поля, оценить урожайность, локально и дозировано вносить удобрения и средства защиты растений. Такой дифференцированный подход в использовании удобрений также позволяет корректировать его дозы в зависимости от состояния почвы и, тем самым, экономить дорогостоящие препараты.
Также компании могут установить у себя на поле метеостанции, которые с помощью специальных датчиков оценивают температуру, скорость ветра, влажность воздуха, и выдают прогноз этих показателей на краткосрочную перспективу. Анализ полученной информации позволяет аграриям оценить риски возникновения заболеваний у растений и своевременно на них реагировать.
Но использование таких технологий требует огромных инвестиций и остается недоступным для малого и среднего бизнеса. Потому небольшие производители, которые не обладают значительными финансовыми ресурсами, вынуждены минимизировать свои риски по старинке – используя качественные семена и применяя удобрения и средства защиты растений в отведенные сроки. Кроме того, аграрии могут использовать специальные мобильные приложения для отслеживания прогноза погоды непосредственно на своем поле. Конечно, этот прогноз не выдаст настолько точный и полный результат, как собственная метеостанция, но все равно позволит оценить возможные риски и подготовиться к ним.
Виды на урожай
По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерна в Украине в 2019 году прогнозируется примерно на прошлогоднем уровне. В 2018 году аграрии намолотили рекордные 70 миллионов тонн зерновых, тем самым превысив предыдущий максимум на 4 миллиона тонн. Однако, удастся ли и в этом году выйти на новый рекорд – покажет время.
Директор научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко полагает, что в текущем году рекордов ожидать не стоит. По его прогнозам, нашей стране удастся выйти на показатель в 68 миллионов тонн, что немного уступает уровню прошлого года. Сокращение валового сбора ожидается в основном за счет яровых зерновых культур, урожай которых может снизиться на 10% и составить 37,5 миллионов тонн. При этом, урожай озимых, наоборот, может увеличиться на 10% - до 29,8 миллионов тонн.
Но не стоит принимать подобные прогнозы за чистую монету. В прошлом году эксперты и профильное министерство были пессимистичны в своих оценках, однако, это не помешало аграриям выдать рекордный результат, превосходящий все ожидания.
Так, в 2018 году из-за засушливого лета аграрии южных и восточных областей Украины потеряли более половины всходов, а их настроения были близки к паническим. Профильное министерство тогда оценивало будущий урожай в 60 миллионов тонн, что на 10 миллионов тонн уступало полученному впоследствии результату.
Это дает основания полагать, что, если погода улыбнется аграриям, и летний период пройдет без особых катаклизмов в виде экстремальных засух и наводнений, грядущий сезон ознаменуется очередной аграрной победой. Большой урожай позволит нарастить экспорт, что, в свою очередь, отразится на объеме валютных поступлений в государство и окажет благотворное влияние на всю национальную экономику. Аграрии получат ресурсы для более широкого использования инновационных технологий и практик, закупки новой высокоточной техники и качественных семян. А наша страна в очередной раз подтвердит статус мировой житницы.
Елизавета Доронцева