В Индонезии программа против бедности позволила уменьшить незаконную рубку лесов

Индонезия имеет третьи в мире по размеру тропические леса, но одновременно в стране один из самых высоких показателей обезлесения.

Группа исследователей обнаружила, что государственная программа против бедности в Индонезии позволила сократить незаконную вырубку лесов на 30%.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, пишет Громадське.

Сама программа называется «Семейные надежды», не была направлена на защиту окружающей среды, но исследователи обнаружили такое ее положительное влияние.

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Индонезия имеет третьи в мире по размеру тропические леса, но одновременно в стране один из самых высоких показателей обезлесения. Так, в период с 2000 по 2012 год на Индонезию пришлись 20% от потерь тропических лесов во всем мире.

Кроме этого, по данным Мирового банка, около 25 миллионов жителей страны с 267 миллионов населения находятся за чертой бедности. В частности из-за бедности индонезийцы вырубают леса, чтобы получить дополнительный доход.

В 2007 году власти страны запустили программу для помощи беднейшим слоям. Она предусматривает денежные выплаты домохозяйствам ежеквартально на срок от 6 до 9 лет в случае выполнения ряда требований. В среднем эти средства перекрывают 15-20% от потребностей получателей. Также в рамках программы люди получали еду и медикаменты.

Оказалось, что дополнительная помощь снизила потребность в беднейших фермеров вырубать леса. В поселках, где жители участвуют в программе, вырубка в среднем уменьшилось на 30%.

«Десятилетиями люди спорят, противоречат друг другу в борьбе с бедностью и защите окружающей среды. Найти ответ важно, ведь большое количество бедных людей живут в тех же районах, где мы находим уязвимые экосистемы, такие как тропические леса», — говорит один из авторов исследования Пол Ферраро из Университета Джона Хопкинса.

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