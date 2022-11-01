Первое яйцо случайно заметили на мысе Пингвин-поинт.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский" снесли первые яйца. Первые птенцы появятся на свет в начале декабря.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Даже в эти неспокойные времена у нас есть замечательные светлые новости! У пингвинов на острове Галиндез возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые яйца. Наши биологи насчитали их уже семь: две пары имеют по два яйца, а еще три - пока по одному", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что первое яйцо случайно заметил сисадмин Владимир Хомко на мысе Пингвин-поинт. Биолог Марта Дзындра решила зафиксировать находку и обнаружила второе яйцо. В связи с этим малышам, скорее всего, дадут иимена Мартуся и Вовчик.

Первый птенцы появятся на свет в начале декабря, а пока что за яйцами, как и за птенцами в будущем, по очереди ухаживают родители.

"Сейчас вокруг станции еще продолжается "большая стройка": пингвины продолжают активно обустраивать гнезда. Самцы дерзко таскают камни у соседей, а самки занимаются благоустройством "домов" и бережно эти камни перекладывают", - подытожили ученые.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" - что известно

Станция находится на острове Галиндез. Изначально она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". В 1996 году Лондон завершил передачу станции под руководство Киева. С тех пор украинские ученые работают на станции, изучая местную флору и фауну, а также изучая процессы, которые происходят в указанном районе.

Так, в начале августа станцию завалило снегом. Высота снежного покрова составила более 2,2 метра, а некоторые сугробы достигали пяти метров. В то же время зима 2022 года стала самой теплой за все время наблюдений.

15 сентября украинские ученые сообщили, что к станции "Академик Вернадский" начали массово возвращаться субантарктические пингвины. Они прибывают на остров на брачный сезон.

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