В населенном пункте проживают менее 100 человек.

Власти восточной Швейцарии приказали жителям деревни Бриенц эвакуироваться. По словам геологов, масса камней объемом в 2 миллиона кубических метров, нависшая над головой, может упасть в ближайшие недели.

Издание The Guardian пишет, что чиновники заявили, что местные жители должны будут уехать к 18:00 пятницы, но могут время от времени возвращаться в деревню, в зависимости от уровня риска, но не оставаться на ночь.

Официальные лица заявили, что измерения показали "сильное ускорение на большой площади" в последние дни, и "до 2 млн кубометров скального материала рухнет или сползет в ближайшие 7–24 дня".

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Древняя деревня расположена к юго-западу от Давоса на высоте около 1150 метров. Сегодня там проживает менее 100 жителей. По словам местных жителей, гора и камни на ней двигались со времен последнего ледникового периода.

За последнее столетие сама деревня перемещалась на несколько сантиметров каждый год, но за последние 20 лет это движение ускорилось, и сейчас оползень смещается примерно на один метр в год. Геологические исследования показывают, что ситуация стала еще более опасной.

Кристиан Гартманн, член совета по управлению кризисными ситуациями в городе Альбула, в состав муниципалитета которого входит Бриенц, сказал, что, по оценкам экспертов, существует 60% вероятность того, что камень разобьется на более мелкие куски, которые могут даже не достичь деревни. Также существует 10% вероятность того, что вся масса в 2 миллиона кубометров может рухнуть вниз, угрожая жизни, имуществу и самой деревне.

По словам Гартманна, эксперты сочли, что управляемый взрыв слишком опасен, потому что для этого потребуется бурение под скалой, что само по себе является опасной операцией. По его словам, возведение гигантской кучи песка или стены, чтобы попытаться заблокировать разрыв, не представляется возможным, добавив, что высота стены должна быть не менее 70 метров, чтобы защитить деревню.

Ожидалось, что многие из эвакуированных останутся с семьей или друзьями, хотя местные чиновники получили предложения от обеспокоенных соседей предоставить временное жилье, сказал Гартманн.

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