По мнению местных жителей, таким образом на поверхность выходит шахтный газ из затопленных выработок.

В нескольких поселках под оккупированной Горловкой наблюдается горение и проседание почвы.

Об этом сообщает издание Горловская мозаика со ссылкой на местных жителей.

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По мнению очевидцев, таким образом на поверхность выходит шахтный газ из затопленных выработок.

Территория Донецкой области под землей перенасыщена разного рода полостями. При их заполнении вода насыщает трещины в ослабленных зонах пород, что приводит к проседанию поверхности, попаданию грязных «шахтных» вод в грунтовые, и к спонтанным выделениям газа.

«Именно это сейчас и происходит на Нижнем Хуторе, жители которого 4 ноября вызвали наряд МЧС, по причине странного "горения" почвы, неприятного запаха и образовавшихся в земле дыр. Никакого вразумительного ответа приехавшие сотрудники МЧС не дали. Вопрос до сих пор остается открытым», – пишут жители Горловки.

Горловчане жалуются на плохое самочувствие.

«В образовавшихся дырах с выхлопом выходит огромное количество газа и внутри дыр горение, как будто включена горелка на печке. Находясь здесь, начинает очень болеть голова. Все горело несмотря на то, что в тот день был ливень, – это насколько громадная температура под землей! Также идет присадка террикона в одном месте и также внутри идет горение», - рассказывает горловчанка Арина.

Горловчане сообщают, что в разных местах по городу в домах идут трещины.

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Автор: УНИАН