Подорлик большой - скрытная птица, которую трудно сфотографировать.

В Чернобыле "поймали" на фото редких краснокнижных птиц. На этот раз в заповеднике показали подорлика большого.

Фото птиц, которые сделал Сергей Домашевский, появились на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.

Так, экологи показали подорлика большого. Эта птица очень редкая. Ее трудно "поймать" на фото, ведь она выбирает отдаленные от людей места для гнездования.

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"Большой подорлик (Clanga clanga) – редкая гнездовая птица, занесена в Красную книгу Украины. Сейчас в Заповеднике известно лишь о трех парах подорлика большого, две из которых гибридные с подорликом малым. В отличие от подорлика малого, подорлик большой – более скрытная птица. Для гнездования выбирает влажные территории (долины рек, болота, большие по площади мелиоративные системы) подальше от людей", - сообщили экологи.

Редкие животные и птицы Чернобыля

Ранее УНИАН уже сообщал, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину экологи часто показывали результаты работы "фотоловушек". Так, в Чернобыле удавалось сфотографировать детеныша лошадей Пржевальского.

Также в заповеднике видели красивую робкую птицу, "поймать" которую - большоя удача. В феврале в Чернобыле экологи заметили еще и редкое животное кремового цвета.

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