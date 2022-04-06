Российские военные, захватывавшие ЧАЭС, пренебрегали правилами безопасности.

У россиян, которые окапывались и жили в "Рыжем лесу" Чернобыльской зоны, фактически нет шансов на жизнь.

Об этом в эфире телемарафона заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Оккупанты получили значительную дозу облучения.

"Специалисты говорят, что за двое суток нахождения в "Рыжем лесу" человек получает облучение, которое можно сравнить с годовой дозой облучения. То есть фактически все те, кто там находился, – они смертники, они – люди, у которых нет шансов на дальнейшую жизнь", – заявил Стрелец.

По его словам, российские военные, которые захватывали ЧАЭС, пренебрегали правилами безопасности.

Как писал УНИАН, сегодня появилось видеоподтверждение того, что русские захватчики не только делали окопы в "Рыжем лесу", но и фактически там жили.

Что предшествовало

Информация о том, что оккупанты пытаются "закрепиться" в Рыжем лесу, появилась после того, как россияне захватили Чернобыльскую АЭС.

Эксперты подтверждали, что в связи с этим рашисты могут получить большую дозу облучения.

Впоследствии Генштаб ВСУ информировал, что на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, разместили якобы раненых военнослужащих вооруженных сил РФ, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне.

31 марта россияне полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.

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