Тысячи пьяных рыб всплыли на поверхность озера Цзянь в восточном Китае, напившись вина.
Рисовое вино попало в водоем, расположенный в городе Шаосин в провинции Чжэцзян, 25 ноября, пишет Unilad. На видео с места происшествия видно, что рыба выглядит пьяной и движется очень медленно. При этом большая часть погибла.
Утечка алкоголя произошла из-за пожара на близлежащей винодельне. В результате пострадали золотые рыбки, сомы и многие другие виды.
На место также стянулись рыбаки, чтобы наловить себе легкой добычи.
Когда вся пострадавшая рыба всплывет, озеро собираются очистить.
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