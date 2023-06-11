Население просят не убивать пресмыкающихся.

После теракта на Каховской дамбе к побережью Одессы вода приносит змей.

Об этом заявил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, отметив при этом, что сейчас к берегу Одесской области из Херсона приносит различных животных, в том числе есть и змеи.

"Вчера мы выезжали к морю по вызову полиции, было сообщение о якобы гадюке, но оказалось, что это просто водяной уж (Natrix tessellata)", - рассказал директор зоопарка, отметив, что на Херсонщине действительно обитает степная гадюка (Vipera renardi) и теоретически ее тоже может принести к побережью Одесской области.

Вместе с тем, Беляков считает что маловероятно, чтобы в Одессу по морю приплыли именно гадюки, поэтому не стоит в каждой змее видеть опасность.

Директор зоопарка просит людей не убивать пресмыкающихся. Он просит, если кто-то увидит змею, сделать несколько фото и отправить ему.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Сообщалось о том, из-за теракта на Каховской ГЭС поток воды несет много вражеских мин на берег Одесской области. Повышен уровень минной опасности вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего черноморского побережья Николаевщины и Одесской области.

Зоопарк в Новой Каховке полностью затопило, почти 300 животных погибли. До трагедии в зоопарке обитали обезьяны, еноты, ослы, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды. Эвакуация была невозможна.

По состоянию на 11 июня тысячи птиц погибли вместе с птенцами. Такое заявление сделала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, отметив при этом, что больше всего пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях возле Каховской ГЭС.

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