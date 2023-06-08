Ученые подозревают, что способность к партеногенезу крокодилы могли унаследовать от своих предков - динозавров, которые тоже могли размножаться таким способом.

В зоопарке Коста-Рики произошел первый случай самооплодотворения самки крокодила.

В самом этом факте нового ничего нет - такое встречается среди птиц, рыб и рептилий. Но с крокодилом такое произошло первые, сообщает Би-би-си. Как отметили ученые, это может говорить о том, что способность к партеногенезу крокодил унаследовал от своих предков - динозавров, которые тоже могли размножаться таким способом.

Учные рассказали, что 18-летняя самка крокодила отложила яйцо в январе 2018 года в зоопарке Парк Рептилиана. Плод в яйце был полностью сформировавшимся, но мертвым, поэтому так и не вылупился.

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Самка попала в зоопарк в 2-хлетнем возрасте, и ее никогда не показывали самцам. Поэтому, найдя яйцо, сотрудники зоопарка сообщили об этом в Политехнический университет Вирджинии в отдел, специализирующийся на партеногенезе.

Согласно анализу ученых политеха, плод генетически почти полностью идентичен матери, то есть появился без участия отца.

Ученые пока до конца не выяснили, почему некоторые виды животных предпочитают партеногенез. Согласно одной из теорий, к партеногенезу прибегают те виды, которым начинает грозить вымирание.

Случаи с крокодилами

В Индонезии крокодила спасли от мотоциклетной шины, которую он носил на своей шее не менее пяти лет. Жители городка Палу заметили это животное еще в 2016 году и все эти годы местные спасатели пытались избавить его от бремени, но безуспешно. Поймать крокодила удалось местному 34-летнему жителю. Для этого он использовал веревку и курицу.

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