Самцы пауков Thanatus fabricii научились обездвиживать партнерш ядом и связывать их паутиной перед спариванием, что позволяет им спокойно оплодотворять самок, не рискуя стать быть съеденными.
Читайте также"Вымершего" паука нашли на военной базе в Британии (фото)Это было установлено в ходе наблюдений командой исследователей во главе с Ленкой Сентенской из Масарикова университета, говорится в статье для журнала Animal Behaviour, передает N+1.
Отмечается, что для пауков-самцов попытки найти партнершу для спаривания нередко заканчиваются трагически.
«Дело в том, что самки у этих членистоногих обычно крупнее и агрессивнее самцов и к тому же склонны к каннибализму. Чтобы продолжить род и при этом не стать обедом, самцам приходится быть изобретательными: например, дарить паучихам подарки или подкарауливать их во время линьки или кормления», – говорится в сообщении.
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