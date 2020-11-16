Самки у этих членистоногих обычно крупнее и агрессивнее самцов.

Самцы пауков Thanatus fabricii научились обездвиживать партнерш ядом и связывать их паутиной перед спариванием, что позволяет им спокойно оплодотворять самок, не рискуя стать быть съеденными.

Читайте также"Вымершего" паука нашли на военной базе в Британии (фото)Это было установлено в ходе наблюдений командой исследователей во главе с Ленкой Сентенской из Масарикова университета, говорится в статье для журнала Animal Behaviour, передает N+1.

Отмечается, что для пауков-самцов попытки найти партнершу для спаривания нередко заканчиваются трагически.

«Дело в том, что самки у этих членистоногих обычно крупнее и агрессивнее самцов и к тому же склонны к каннибализму. Чтобы продолжить род и при этом не стать обедом, самцам приходится быть изобретательными: например, дарить паучихам подарки или подкарауливать их во время линьки или кормления», – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН