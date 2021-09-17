Климатические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза

Перечисляя вызовы для Украины, граждане отдают первенство по важности пандемии COVID-19, а также затяжному экономическому кризису. Однако есть еще одна проблема – менее очевидная, но от того не менее насущная – и связана она с экологией. УНИАН разобрался, какие экологические проблемы накопились в Украине и к чему приведет их дальнейшее игнорирование, а также на ком лежит ответственность за то, что эковопросы в нашей стране не решаются десятилетиями.

В украинской литературе во все века воспевалась природа родного края. Дремучие леса и широкие степи, прозрачные, бурные реки и плодородные черноземы – это лишь малая часть наших национальных природных богатств. Однако экологи бьют тревогу – уже в ближайшее столетие биоразнообразие, характерное для наших широт, может исчезнуть, а климат – радикально измениться и стать намного менее пригодным для жизни.

Как отмечают в украинском представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF-Украина), национальные природные ресурсы уже сегодня находятся в плачевном состоянии, в то время как исследования относительно исчезновения некоторых видов животных и растений на государственном уровне в Украине даже не проводятся.

Специалисты фонда заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Также сокращаются популяции рыбных видов.

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет", - отмечает WWF-Украина.

Согласно данным исследования, проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев считают главными экологическими проблемами в нашей стране недостаток питьевой воды (за этот вариант проголосовали 51 процент опрошенных), увеличение числа промышленных и бытовых отходов (45,9 процентов) и загрязнение атмосферного воздуха (38,1 процент).

К слову, в прошлом году Украина занимала 43 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха и 8 место в Европе.

С мнением граждан соглашаются также в Государственной экологической инспекции.

"Эти данные (опроса – УНИАН) коррелируют и с результатами работы Госэкоинспекции. В частности, в течение прошлого года ГЭИ провела больше всего проверок в сфере обращения с отходами и в части атмосферного воздуха. А в сфере водных ресурсов инспекция за год насчитала более 188 миллионов гривен убытков за такие нарушения, как выбросы загрязняющих веществ в водоемы, засорение рек и тому подобное", - писал глава ведомства Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

Отдельного внимания к себе требует проблема загрязнения украинских водоемов. Только в главной водной артерии Украины – реке Днепр за последние годы обнаружили более 160 веществ-загрязнителей, и это количество постоянно растет. В частности, экологи отмечают высокое содержание в воде сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть. Из-за высокого уровня загрязнения вода в реках цветет, превращаясь в мутный зеленый кисель.

Кроме того, в Украине критически снижается уровень подземных вод, поскольку вода не попадает в подземные горизонты так, как следовало бы, а быстро стекает в море.

Тем временем, если уровень воды в нашей стране падает, среднегодовая температура, напротив, растет. В летний сезон это - наряду с несознательными гражданами, сжигающими листья, несмотря на предостережения экологов, - приводит к регулярным лесным пожарам. А учитывая масштаб лесных рубок в стране, проблема сохранения украинских лесов становится особенно актуальной.

Климатические беженцы

Одними из самых очевидных последствий экологических проблем, которые не решались в Украине десятилетиями, становятся климатические изменения.

По данным климатологов, в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться жарче.

"В Украине температура поднимается в полтора раза быстрее, чем в целом по планете", - рассказывает экс-заместитель председателя Госагентства водных ресурсов Украины, член Профессиональной ассоциации экологов Украины Павел Гвозденко.

Постоянное повышение температуры принесет в нашу страну сухое лето, которое может стать почти на месяц длиннее. Все чаще будут случаться ураганы и смерчи. И даже ливни не смогут способствовать хотя бы кратковременному похолоданию.

"Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь - все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце - это непродуктивная потеря влаги", - рассказывает начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак.

По его словам, уже сейчас мы живем в период, когда температура воздуха ежегодно повышается.

"В прошлом году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016-2018 годах: температура воздуха поднялась на один-два градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуре - это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса - это уже плюс 20 дней теплого периода", - отметил синоптик.

"Климатические беженцы - это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистические прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", - добавил он.

Поиски виновного

Несмотря на многочисленные заявления о важности сохранения окружающей среды и пессимистические прогнозы экспертов, в экологической повестке украинского государства ничего не меняется. Вопросы относительно важности решения экологических проблем в Украине декларируются только на бумаге, а ответственность за то, что государство десятилетиями закрывало на них глаза, на сегодня несет исключительно украинский бизнес.

Многие социально ответственные компании в Украине вкладывают космические средства в экологическую модернизацию своих предприятий, а получают за это – в лучшем случае, благодарность от властей, а в худшем – еще большую зарегулированность бизнес-процессов.

"То, что практически отсутствуют программы стимулирования к экомодернизации свидетельствует, что государство не заинтересовано протянуть руку помощи предпринимателям. Нужно честно ответить на вопрос: чего хочет государство? Государство действительно хочет сделать менее вредными для окружающей среды отрасли хозяйствования, уменьшить техногенную нагрузку, или же планирует сосредоточиться только на административной части и контроле? Мы видели также результаты в экологический день в Верховной Раде, когда большинство нужных проектов законов депутаты провалили, но очень успешно протянули в первом чтении законопроект о государственном экологическом контроле, который будет усиливать давление на субъектов хозяйствования", - отмечает президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Кроме того, в настоящее время спекуляции, зачастую – беспочвенные, - на экологических и околоэкологических темах, также являются удобным средством набрать электоральные баллы для политиков, особенно – регионального уровня. В итоге, тема экологии в Украине, регулярно массируясь в преддверии выборов (чаще всего – местных), стала банальным инструментом политической и экономической расправы. Одновременно, региональные (а следом за ними – не редко, и центральные) СМИ, ввиду отсутствия экспертизы в экологической тематике, частенько разгоняют подброшенную популистами "зраду", даже не пытаясь разобраться в вопросе, и спускают собак на украинский бизнес, не задумываясь о том, какой урон тем самым наносят национальной экономике.

Для того, чтобы работа над решением накопившихся экологических проблем в Украине действительно началась и была эффективной, необходим симбиоз всех заинтересованных сторон: государства, которому следует не только выполнять функцию бизнес-надзирателя, но и стимулировать предприятия придерживаться экологических норм и правил (не только кнутом, как заведено, но и пряником), бизнеса, которому следует продолжать инвестировать в модернизацию своих мощностей ради здоровья и благополучия будущих поколений, а также – общества. Ведь неготовность политиков всерьез браться за решение экологических проблем (а не только бросаться сколь громкими, столь же и неадекватными заявлениями во время избирательных кампаний) свидетельствует, в первую очередь, об отсутствии реального запроса на это со стороны населения.

"Традиционно в Украине перекладывают ответственность за проблемы в сфере охраны окружающей среды, но на самом деле все банально: власть не является каким-то космическим порождением, ее выбирают люди и, собственно, главные задачи диктуем мы, как украинцы. Когда в какой-то определенной общине годами не решаются экологические проблемы, ответ прост - мы, как жители, не даем указатель для власти. Власть реагирует, в первую очередь, на запросы населения, и если есть запрос на хорошие дороги, именно туда, в первую очередь, власть направляет свои усилия... Очень важно в этом контексте, с одной стороны, создать запрос населения, и с другой стороны - начать немедленно внедрять реформы", - сказала Цыганок.

Экологическая повестка дня

Среди задач, которые на сегодня стоят перед украинскими законодателями в природоохранной сфере, на сегодня можно выделить несколько основных.

Одной из самых назревших можно назвать реформу в сфере управления отходами. Уже второй год экологи ожидают от депутатов принятия рамочного законопроекта об управлении отходами, к обсуждению и наработке замечаний и дополнений к которому присоединилось множество компаний. И уже почти год текст документа лежит и пылится "в столе". Сперва депутаты обещали рассмотреть его весной, затем перенесли сроки на лето. Летом, когда в парламенте обсуждали основные экологические законопроекты, он почему-то снова не попал в зал, и причину этого никто не назвал. Затем народные избранники обещали внести законопроект в зал в начале сентября, но пока и этого не произошло.

А грамотная реформа в сфере управления отходами очень важна, поскольку позволит запустить государственные механизмы для их повторного использования. У нас под ногами лежит "золотое" сырье, а мы создаем проблему в то время, когда могли бы использовать этот ресурс.

Следующая - реформа государственного экологического контроля. Более года длятся дискуссии относительно существующего законопроекта о госэкоконтроле, который депутаты уже успели поддержать в первом чтении. Однако это очень дискуссионный вопрос, так как в существующем тексте законопроекта отсутствуют предохранители для преодоления коррупционных рисков, а потому на реальный экологический контроль рассчитывать не приходится.

"Мы видим, как дискредитировала себя Государственная экологическая инспекция, и существующий текст законопроекта декларирует масштабные реформы, но мы видим, что это приведет только к повышению коррупционных рисков", - считает Цыганок.

Кстати, норму относительно сбалансирования ответственности инспекторов, а не только субъектов хозяйствования, поддерживает Государственная регуляторная служба, но законодатель продолжает упорно протягивать в финальный текст законопроекта нормы, предусматривающие коррупционные риски. А чем больше неопределенностей остается в тексте законопроекта, тем менее успешной будет последующая реформа.

Неизбежным следующим пунктом является и нормирование вопросов юридической ответственности общественных организаций и НГО, промышляющих экотерроризмом – представители которых, поднимая на знамена лозунги о защите окружающей среды, на деле препятствуют работе предприятий и, частенько, попросту вымогают деньги у их владельцев. При этом, нужно развивать грамотное экологическое движение, которое указывало бы на реально существующие проблемы в сфере охраны окружающей среды и способствовало бы реализации полезных реформ.

И, напоследок, необходимо заняться реформой экологических финансов, в целом, и экологического налога, в частности. На момент 2014 года, когда у экологического налога забрали целевое назначение, эти средства начали распыляться, но, отнюдь, не идти на реализацию экологических проектов. В лучшем случае, за часть вырученных средств государство может высадить несколько деревьев, но этого, мягко говоря, недостаточно.

… Очевидно, что, если уже в ближайшее время чиновники не возьмутся за ум и не начнут внедрять грамотную природоохранную политику, Украине угрожает ряд экологических катастроф. Какие-то из них мы сможем наблюдать уже в ближайшее время, другие – при отсутствии адекватного реагирования со стороны властей - настигнут наше общество уже в ближайшие десятилетия. Однако и те, и другие сделают жизнь в Украине намного менее приятной, и нанесут непоправимый урон как по национальной экономике, так и по здоровью и благосостоянию граждан.

При этом, важно, чтобы проводимые реформы были прогнозируемыми, системными и неотложными, а ответственность за экологическую обстановку в Украине нес не только бизнес, обремененный чиновьичьим коррупционным давлением, множеством экоштрафов и налогами, которые используются не по целевому назначению, но также государство и все граждане.

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