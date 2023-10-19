По словам исследователей, без существенных изменений в нашем поведении погода будет становиться все более экстремальной.

Ураганы становятся все более быстрыми и сильными, и подготовиться к ним становится почти невозможным, говорится в новом исследовании американских ученых.

Как пишет Newsweek, ученые сравнили, как менялась скорость ветра во время угаранов в Атлантике между 1970 и 2020 годами. Исследование показало, что вероятность того, что ураган достигнет 20 узлов или более, увеличилась с 42,3% в 1970-1990 годах до 56,7% в 2001-2020 годах. Также возросла вероятность увеличения силы ураганов: атлантические ураганы переходят от слабых (1 категория) к значительным (3 категория) и хуже за 24 часа вдвое чаще, чем это было несколько десятилетий назад.

Исследователи также обнаружили, что вероятность того, что слабый ураган превратится в сильный, увеличилась с 3,23% до 8,12% за те же периоды времени. По-особому сильными становятся угараны у атлантического побережья США и в Карибском море.

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Автор исследования, доцент Университета Роуэна в Нью-Джерси Андра Гарнер считает, что виновато изменение климата, вызванное деятельностью человека.

"Я действительно считаю, что эти выводы должны быть срочным предупреждением. Скорость усиления ураганов и частота, с которой они переходят от относительно слабых штормов к сильным, значительно возросла только за последние 50 лет. За то же время, когда мы видим значительное повышение температуры поверхности океана на фоне потепления из-за деятельность человека. Без существенных изменений в нашем поведении и быстрого отказа от ископаемого топлива эта тенденция будет становиться все более и более экстремальной", – говорит Гарнер.

Эксперт отмечает, что предсказать ураганы, которые наносят значительные разрушения и приводят к гибели людей, становится все труднее.

"Когда штормы быстро усиливаются, их становится все труднее предвидеть и планировать действия для жителей побережья в случае чрезвычайной ситуации", – отмечает она.

Последствия изменения климата

В последние годы экстремальные погодные явления стали более распространенными, и комиссия ООН пришла к выводу, что это связано с изменением климата. В Организации рассказали, что 43 млн детей вынужденно покинули свои дома из-за ураганов, наводнений, засухи и пожаров.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская отмечала, что климат в Украине через 30 или 50 лет может измениться, и на некоторой территории нашего государства возможны засухи, экстремальные осадки и паводки.

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