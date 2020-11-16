В Молочном лимане, что в Запорожской области, зафиксирована массовая гибель рыбы.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.
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"Во время рейда работниками Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области, зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 штук погибшей азовской хамсы.
О факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.
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