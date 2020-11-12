Строительная компания из Марокко возводит помещения, которые не вредят окружающей среде.

Читайте такжеВ ЮАР океанское побережье планируют заселить пингвинами (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для этого берут материалы, из которых мастерили еще в древности. Это почва, дерево, камень, сено и тростник. Компания-застройщик уверяет: их использование удешевляет строительство вдвое.

Кроме того, стены из природного материала очень хорошо поглощают звуки и держат тепло в холодную погоду, что позволяет сэкономить на отоплении. В среднем на возведение такого дома уходит до полугода.