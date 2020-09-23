Наступит ли мрачное завтра: Украина без рыбы и с помойками вместо рек и морей

Украинские реки и два наших моря стремительно прощаются с популяцией рыб. Многие виды находятся под угрозой вымирания или уже исчезли, и плохая экология – не главная из причин. Что же необходимо сделать стране и гражданам, чтобы предотвратить полное исчезновение рыбы.

Международные ученые-океанографы предупреждают, что к 2050 году большинство видов рыб в Мировом океане может исчезнуть, подвергнув будущие поколения людей серьезной продовольственной угрозе.

Все это – следствие промышленного рыбного лова и обостряющегося загрязнения морей. По данным организации Greenpeace, в Мировой океан ежегодно сбрасывают около 12 миллионов тонн пластиковых отходов, что равняется попаданию в воду ежеминутно одного многотонного грузовика с мусором.

В Украине же большие и малые реки несут к морю огромное количество мусора. А уровень загрязнения Черного моря – девяносто единиц мусора на квадратный километр, что в два раза больше, чем в Средиземном море.

Еще одна обострившаяся из-за изменения климата в последние годы проблема: обмеление или даже полное исчезновение части малых украинских рек.

За последние годы из Днепра исчезли 12 аборигенных видов рыб – пропали ценные виды осетровых, редкостью стали традиционные обитатели наших водоемов - карп, щука, линь, судак. Вылов биоресурсов в морях и реках Украины, согласно официальной статистике, ежегодно сокращается.

И если государство и общество не начнут обращать внимание на эту проблему, то в ближайшие годы наша пока еще изобилующая водоемами страна рискует остаться без популяции рыб, превратив реки, озера и моря в свалки мусора.

Реальная опасность

Государственная экологическая инспекция регулярно фиксирует случаи массовой гибели рыбы в разных областях Украины. Убытки от каждой такой эко-катастрофы составляют от нескольких десятков тысяч до миллионов гривен.

Чаще всего мор рыбы происходит из-за превышения содержания в воде нитратов и аммиака, которые попадают в водоемы с ближайших животноводческих ферм или вымываются вместе с удобрениями с полей и сельхозугодий.

Как рассказали УНИАН в Профессиональной ассоциации экологов Украины, загрязнение воды пластиком хоть и не напрямую, но тоже влияет на качество и количество рыбы в водоемах. Бутылки, стаканчики и прочий мусор вытесняют из воды кислород и создают условия для цветения ядовитых сине-зеленых водорослей.

«Помимо этого, частички пластика попадают в организм человека вместе с рыбой, которую он употребляет. Также в воду попадают отходы промышленности и сельского хозяйства – нитраты, сульфаты, тяжелые металлы, в частности, свинец, накопление в организме которого приводит к онкологическим заболеваниям», – предупреждают экологи.

Безопаснее употреблять рыбу, выращенную на специализированных предприятиях или в частных хозяйствах, а рыбачить лучше подальше от промышленных объектов и ферм.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что до конца текущего года Государственное агентство водных ресурсов Украины проведет скрининг по основным показателям во всех бассейнах рек, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся водные объекты в тех или других регионах страны, и чем они загрязнены больше всего.

«Далее мы на протяжении двух лет будем проводить мониторинг, будем видеть, какие показатели повышены, и на основе этого разработаем план управления бассейном. В нем будут указаны четкие правила обращения с водными объектами, например, что нельзя обрабатывать сельхозугодия ближе, чем 500 метров к воде», - рассказал Абрамовский в комментарии УНИАН.

На сегодняшний день в министерстве не называют уровень загрязнения наших водоемов критичным. Состояние Днепра, даже в пределах Киева, чиновники считают удовлетворительным. Проблему же пластика в реках и на прибережных зонах предлагают решать осознанным подходом к экологии – раздельным сбором мусора и субботниками.

Браконьеры, коррупция и безнаказанность

Плохое экологическое состояние водоемов – это только полбеды. Ситуация с исчезновением рыбы в Украине усугубляется целым рядом проблем, таких как браконьерство, массовым использование запрещенных орудий лова, коррупцией в рыбоохранных органах, а также политическими и экономическими интересами соседних стран.

Так, согласно статистике Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, после аннексии путинской Россией Крыма в 2014 году промышленный вылов рыбы в стране сократился более чем в два раза до 90 тысяч тонн в год.

«Временная оккупация части территории Украины принесла значительные убытки отрасли рыбного хозяйства, в связи с чем, утрачено почти 90 процентов водных биоресурсов, которые добывались в Черном море, и существенно усложнился промысел в Азовском море», – ответили в Госрыбагентстве на запрос УНИАН.

По данным Ассоциации рыболовов, со времен обретения Украиной независимости по сегодняшний день вылов отечественной рыбы упал в двенадцать раз: с 1 млн. 100 тыс. тонн в 1991 году до 90 тыс. тонн в 2019 году.

Тогда каждый украинец съедал по 24 кг рыбы в год. Сейчас этот показатель не превышает 11 кг, при том, что потребление рыбы в Европе на человека в год составляет порядка 20-22 кг.

В нашей стране многие годы подряд также сохраняется высокий уровень незаконного рыболовства и браконьерства. В сети нарушителей попадаются дорогостоящие лососевые и осетровые рыбы, многие из которых считаются краснокнижными видами и могут вскоре полностью исчезнуть из водоемов Украины.

«Браконьерство полностью парализовало развитие отрасли. На сегодняшний день все реки перетянуты сетями, вне зависимости от того, промышленные ли это реки, малые реки или сельские ставки. В последнее издание Красной книги попало 72 вида нашей аборигенной рыбы», - рассказывает глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

При этом в 2020 году в Украине действуют штрафы для нарушителей правил вылова, утвержденные еще в 2003 году.

«Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов, который составляет 17 гривень. Кого может сдержать такое «наказание»?», – возмущается председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования готовит законопроект, который будет призван повысить штрафы для браконьеров в десятки раз.

Еще одной серьезной проблемой государства является неэффективная работа органов рыбоохраны и государственных предприятий, которые должны заниматься разведением аквакультур. Неэффективная она из-за устаревшего оборудования и низких зарплат, которые создают почву для коррупции.

Агентство УНИАН обзвонило около двадцати предприятий в подчинении Госрыбагентсва, чтобы узнать о проблемах и том, что нужно сделать для их решения.

«У нас очень маленькие зарплаты, и мы вынуждены платить большие налоги. Больше я без начальства не могу ничего вам сказать», – сказала секретарь Краснооскольского сельскохозяйственно-рыбоводного предприятия в Харьковской области, передавая общее настроение работников этих организаций.

Выделять из бюджета больше средств на удержание таких предприятий Украина не может или не хочет. Но спасательным кругом для утопающей отрасли может стать переход неэффективных рыбных госпредприятий в частную собственность.

Осенью 2019 года Кабинет министров разрешил проводить онлайн-аукционы по продаже прав на пользование водными объектами, а также прав на специальное использование биоресурсов. Массовая приватизация отрасли пока не планируется, хотя частные инвестиции могли бы подкрепить техническую и кадровую сторону украинского рыбного промысла.

Остановить исчезновение рыб

Отметим, что в Украине все же проводят зарыбление водоемов. Этим занимаются водопользователи и общественные организации за счет личных средств или благотворительных пожертвований, а также государственные рыборасплодники. Таких в Украине всего четыре – Новокаховский, Харьковский, Днепровский имени академика Артющика и форелевый завод «Лопушно», и на их финансирование в 2019 году было выделено совокупно чуть более 80 млн гривен.

В прошлом году эти предприятия выпустили в украинские водоемы около 16 миллионов экземпляров водных биоресурсов, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Из них – 7,2 млн экземпляров растительноядных видов рыб и 8,4 млн карпов, более полутора миллиона экземпляров стерляди и более трех миллионов хищных рыб. Однако, очевидно, что этих усилий по возобновлению популяции рыб в наших водоемах явно недостаточно. И это подтвердит любой опытный украинский рыбак.

Представители Госрыбагентства утверждают, что за исключением Днепра, в целом, в водоемах Украины еще сохранились условия для жизни и разведения водной фауны, а, значит, у страны есть шанс побороться за создание эффективной рыбной отрасли.

«Меньше всего от антропогенного влияния пострадал бассейн реки Тиса, где сохранился значительный природных потенциал для возобновления уникальных для Украины водных экосистем и редких видов рыб, занесенных в Красную книгу», – говорится в ответе агентства на информационный запрос УНИАН.

На сегодняшний день в Черном море насчитывается около 190 видов рыб, а в Азовском – 120, и ученые наблюдают как признаки сокращения числа видов ихтиофауны, так и видят возможности для исправления ситуации.

«К числу исчезнувших видов в Азовском море можно отнести только один вид семейства осетровых – шипа, но этот вид не встречается в Азовском море уже почти полвека. В то же время, в бассейне Черного моря сохранилась незарегулированная река Дунай, где существуют природные места нереста осетровых рыб», – рассказали в Госрыбагентстве.

Эксперты отмечают, что в связи с осолонением Азовского моря существенно ухудшились условия для размножения пресноводных судака, леща, тюльки и бычков. Но, с другой стороны, это только на руку азовскому калкану, пиленгасу и камбале, которые считаются более ценными продуктами и отлично экспортируются.

За первое полугодие 2020 года Украина увеличила экспорт рыбного филе почти на 20 процентов до девяти миллионов долларов. Большую часть из этого составила выручка от продажи именно морских видов рыб.

Становится обидно, что целая перспективная отрасль брошена на произвол судьбы и держится за счет предприятий с оборудованием советских времен, да рыбаков энтузиастов. Среди государственных программ помощи отечественному АПК отсутствует поддержка рыбной отрасли, хотя это, безусловно, могло бы привлечь к разведению рыбы многих фермеров и частных предпринимателей.

Также государство до сих пор не разработало какую-либо концепцию долгосрочного развития рыбной отрасли. Так что пока судьба рыбоводческих госпредприятий будет зависеть от приходящих в нее руководителей с личными амбициями.

Конечно, загрязнение рек и уменьшение рыбного промысла – не основная сегодняшняя проблема Украины, но это не преуменьшает ее остроты и не означает, что нужно откладывать ее в долгий ящик и браться за ее решение, когда будет слишком поздно.

Международная организация ФАО прогнозируеут, что до 2030 года мировая продуктовая корзина будет наполняться на 65 процентов выращенной в неволе рыбой и только на 35 процентов – выловленной в дикой природе.

В Украине есть 23 тыс. рек, сотни водохранилищ, сотни тысяч прудов и почти полтора миилиона гектаров пресноводной воды, которые предназначены для рыборазведения, не говоря уже о Черном и Азовском морях. При рациональном использовании наших водных богатств Украина может стать не только «житницей Европы», но и европейской «рыбницей», и у нас для этого все есть. Нужно только воспользоваться этим шансом.

Анна Нагорная

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