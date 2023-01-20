Она отказывалась до последнего верить, что имеет дело с мошенником.

В Сингапуре 40-летняя мать троих детей была так влюблена в мужчину, с которым познакомилась в интернете, что отказалась от своих страховых полисов на сумму более 200 тысяч долларов и лишилась мужа.

"Любовник" из сети утверждал, что он военный врач из США, а сейчас находится в больнице и нуждается в лечение после ранения во время миссии в Южном Судане, сообщает "Asia One".

Муж женщины уличил ее в романе и сообщил в полицию о подозрительных денежных переводах. Правоохранители начали убеждать обманутую влюбленную в том, что она имеет дело с мошенником в сети. Но та оказывалась верить им.

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Ее муж обнаружил роман и сообщил о денежных переводах в полицию. Но даже когда полицейские сказали ей, что ее обманывают, она отказывалась верить им, пока не стало слишком поздно.

"Она верила, что когда ее возлюбленный выздоровеет, он приедет в Сингапур и позаботится о ней и ее детях", — рассказал сотрудник отдела полиции по борьбе с мошенничеством. Но за пару месяцев ее все-таки переубедили.

Полиции удалось возместить 170 тысяч долларов убытков, заморозив банковские счета, на которые женщина переводила деньги.

"Она столкнулась не только с финансовыми потерями. Ее муж сказал, что они не смогли наладить свои отношения. Трое детей тоже пострадали", — говорят правоохранители.

Курьезные истории с изменами

Ранее две американки узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они перехитрили своего возлюбленного, бросив его в аэропорту. Девушки вместе отправились в отпуск.

Мужчины тоже не отстают в искусстве мести: один мужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитаза. В нем он все подробно расписал о сексуальных утехах с ней.

А бывает и такое: блогерша узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.

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