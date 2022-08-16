Он уже два года пытается сдать практическую часть экзамена.

В польском городе Лодзь 65-летний мужчина с 2018 года пытается сдать экзамен для получения водительских прав. За это время он совершил 48 попыток, но не собирается останавливаться.

Об этом сообщает in Poland.

По словам мужчины, ему нужно авто, чтоб ездить на дачу, которая находится примерно в 100 километрах от его дома. Кроме этого, поляк хочет не зависеть от общественного транспорта.

Отмечается, что раньше вождение авто его не интересовало, однако дожив до преклонного возраста все же решил записаться на курсы.

Поляк был одним из самых старших участников занятий. Теоретический экзамен мужчина сдал без особых хлопот, а вот практику все еще не может осилить. Тяжелее всего ему дается проезд на площадке.

Мужчина подчеркнул, что несмотря на столько неудач, у него никогда не возникало мыслей бросить начатое. Сейчас он готовится к очередной попытке сдать экзамен.

Как ранее сообщал УНИАН, жительница Великобритании уже 30 лет пытается получить права, но все безуспешно: за рулем она теряет сознание от страха.

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