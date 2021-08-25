У женщины уже 30 лет не получается получить водительское удостоверение - и все из-за страха.

Жительница Великобритании уже 30 лет пытается получить права, но все безуспешно: за рулем она теряет сознание от страха.

Историю 47-летней Изабель Стедман рассказало издание The Sun.

Женщина начала учиться водить в 17-ть и с тех пор потратила на учебу десятки тысяч фунтов, пройдя тысячу уроков. Однако сильная фобия не дает ей окончить обучение.

В отчаянии Изабель сменила семь разных инструкторов, пробовала проходить интенсивный курс вождения и даже гипнотизеров.

"Тем не менее, всякий раз, когда я сажусь в машину, мне кажется, будто я никогда раньше не была за рулем. Я этого не понимаю. Похоже, будто я так нервничаю и перегружаюсь, что мозг просто отключается, и в результате я теряю сознание на несколько секунд. Когда просыпаюсь, мы стоим на обочине дороги, потому что инструктору пришлось схватиться за руль", - рассказывает женщина.

Читайте такжеПолиция Киева третий год хранит отнятые у гомофобов фекалии - СМИИзабель никогда не попадала в аварии, врачи также не могут объяснить ее фобию.

Несмотря ни на что женщина не оставляет попыток получить права и мечтает однажды все-таки отвезти дочь в университет или самостоятельно съездить на машине навестить дальних родственников.

"Мои дети, вероятно, оба сдадут экзамены по вождению раньше меня. Я ничего не могу поделать... Когда сажусь за руль, говорю себе: "Я могу это сделать". Но через несколько секунд я уже в слезах", - говорит Изабель.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова