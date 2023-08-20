Арендованное жилье может стать главным источником ваших проблем во время поездки на курорт.

Туристы, которые сняли частное жилье через сервис Airbnb, рассказали о странных правилах пользования кухней, которые владелец жилья установил для гостей. Об абсурдных требованиях арендодателя путешественники рассказали на популярном форуме Reddit.

Когда путешественники прибыли в съемное помещение, они нашли на кухонном столе исчерпывающий список правил, напечатанный на листе А4. Некоторые правила откровенно сбивали с толку.

Так, по непонятным причинам использование посуды было ограничено: "нужно использовать одну тарелку и один стакан на прием пищи", — написано в правилах. Причем мыть посуду почему-то надо было именно вручную, хотя на кухне была посудомоечная машина.

Видео дня

Но при этом же владелец отдельно отметил, что посудомоечную машину нельзя использовать в "часы тишины", то есть с 13:00 до 14:30 и с 22:00 до 9:30.

Далее в записке говорилось: "у нас было множество жалоб на шум, и мы решили соблюдать условия тишины, не используя основную электронику".

Одним из указанных правил было то, что гостям запрещено "гнуть ложки". Что касается еды, то от гостей требовалось ежедневно покупать свежие продукты. Еще одно странное правило запрещало хранить продукты в холодильнике " более 16 часов" по "санитарным соображениям".

Пожалуй, самым тревожным было правило о питьевой воде. "Вода из-под крана в порядке", - было написано в списке, а мелким шрифтом под ним добавлено "пейте на свой страх и риск".

Пользователи форума тоже были смущены столь абсурдными правилами владельца помещения.

"Я бы не чувствовал себя комфортно в этом доме. Мне кажется, что ты все время был бы на грани", – написал один из них.

Другой участник пошутил: "Какова политика Airbnb по возмещению за "случайно забронированное проживание у невротического хозяина"?"

Также в комментариях люди отмечали, что посудомоечные машины не настолько шумны, чтобы это мешало соседям.

"Я работаю в тюрьме, а у них есть промышленная посудомоечная машина, и я могу стоять рядом со своим коллегой и нормально разговаривать", – отметил один из пользователей форума.

Как ранее писал УНИАН, аренда жилья на Airbnb в определенной степени является лотереей. Вы никогда не знаете, что на самом деле получите, пока не войдете в съемную комнату. Пользователи Reddit показали, насколько большой бывает разница между фото в объявлении и реальным видом комнаты.

Вас также могут заинтересовать новости: