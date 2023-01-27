Идею поддержали 142 человека.

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом назначить скандального народного депутата Николая Тищенко послом в Королевство Таиланд.

Петицию опубликовали на сайте главы государства в пятницу, 27 января. Сейчас она получила 142 голоса из 25000 необходимых. Автор отметил "титаническую работу", которую провел Тищенко в Таиланде.

"Несмотря на то, что (согласно данным из открытых источников) в Королевстве Таиланд сейчас находится около 2000 украинцев, которых "забыли от слова совсем" и отсутствие посла Украины в Таиланде, а также объем титанической работы, которую проводил и проводит лично народный депутат Тищенко (причем один, без своей семьи) предполагаю, что было бы справедливо дать возможность народному депутату Тищенко наконец-то воссоединиться со своей семьей и лично помочь тем 2000 людей, которых государство бросило на произвол судьбы под палящим солнцем Таиланда", - говорится в тексте петиции.

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Скандал вокруг Тищенко

Вчера стало известно, что Николай Тищенко находится в Таиланде, где собирается провести встречу с украинской общиной.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не командировал его за границу. Напомним, что на днях Кабмин запретил чиновникам выезжать без уважительных причин.

Сразу после этого в "Слуге народа" заявили, что исключают Тищенко из фракции.

Позже в сети опубликовали скриншоты сообщений, которые нардеп писал своим коллегам. В частности, он заявил, что находится в Таиланде без семьи и проводит "титаническую работу". Также он написал, что там находится 2 тысячи украинцев, о которых забыли.

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