Породистый конь имеет высокую символическую ценность как в северокорейской мифологии, так и в политической культуре.

Северная Корея и Россия возобновили трансграничную железную торговлю. В честь этого российский диктатор Владимир Путин сделал ценный подарок коллеге Ким Чен Ыну.

К пограничному пункту Хасан-Туманганг отправился российский поезд с 30 породистыми лошадьми. Эти животные имеют высокую символическую ценность в мифологии и политической культуре КНДР, пишет The Moscow Times.

Следующей железнодорожной партией в Северную Корею будет медицинская продукция. Дату поставки не уточняют.

Видео дня

Россия и КНДР запустили трансграничную торговлю впервые с 2020 года, когда Северная Корея одной из первых в мире закрыла свои границы на фоне пандемии, хоть и официально не сообщала о случаях заражения Covid-19. Россия поставляла КНДР продовольствие и медицинскую продукцию до 2021 года, а затем торговля фактически прекратилась.

Война в Украине: как КНДР помогает России

СМИ сообщали, что КНДР может поставлять России вооружение, однако в стране это оперативно опровергли. При этом в Северной Корее подчеркнули, что не признают санкций против России, которые были введены за ее нападение на Украину.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател ранее заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине".

Любое соглашение по закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Впрочем, еще вчера представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что Китай и Северная Корея не поставляли России оружие или другую военную помощь.

Сегодня же в Белом доме заявили, что Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды. Речь идет о "значительном количестве" боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: