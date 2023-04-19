Лауреат известного фотоконкурса Sony World Photography Award отказался от награды и признался, что поданную в жюри работу создал не он, а искусственный интеллект (ИИ).
В открытой творческой категории победил фотохудожник из Германии Борис Эльдагсен, но от награды он отказался и признался, что сжульничал. Он рассказал, что подал на конкурс работу не своего авторства, а созданную искусственным интеллектом, передает Би-би-си.
Как объяснил Эльдагсен, своим поступком он хотел проверить работу членов жюри и подискутировать о будущем фотоискусства.
Официальное заявление об отказе от награды фотограф разместил у себя на сайте. Он поблагодарил судей, что отметили его работу. Но сам факт награды назвал историческим моментом и заявил, что ему интересно знать, закрались ли у судей подозрения на счет его фотографии.
"Это разные сущности. ИИ - это не фотография. Поэтому от награды я отказываюсь", - заявил мужчина.
Развитие систем искуственного интеллекта
В последнее время системы с исскуственным интеллектом становятся все более популярными. На этом фоне власти США уже начали разрабатывать пути, благодяря которым можно будет контролировать искусственный интеллект.
Не так давно к паузе в усовершенствовании ИИ призвали и ведущие разработчики и иннтоваторы в эой сфере, среди которых и Илон Маск.