Победитель признался, что сжульничал. Таким образом он хотел проверить работу членов жюри.

Лауреат известного фотоконкурса Sony World Photography Award отказался от награды и признался, что поданную в жюри работу создал не он, а искусственный интеллект (ИИ).

В открытой творческой категории победил фотохудожник из Германии Борис Эльдагсен, но от награды он отказался и признался, что сжульничал. Он рассказал, что подал на конкурс работу не своего авторства, а созданную искусственным интеллектом, передает Би-би-си.

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Как объяснил Эльдагсен, своим поступком он хотел проверить работу членов жюри и подискутировать о будущем фотоискусства.

Официальное заявление об отказе от награды фотограф разместил у себя на сайте. Он поблагодарил судей, что отметили его работу. Но сам факт награды назвал историческим моментом и заявил, что ему интересно знать, закрались ли у судей подозрения на счет его фотографии.

"Это разные сущности. ИИ - это не фотография. Поэтому от награды я отказываюсь", - заявил мужчина.

Развитие систем искуственного интеллекта

В последнее время системы с исскуственным интеллектом становятся все более популярными. На этом фоне власти США уже начали разрабатывать пути, благодяря которым можно будет контролировать искусственный интеллект.

Не так давно к паузе в усовершенствовании ИИ призвали и ведущие разработчики и иннтоваторы в эой сфере, среди которых и Илон Маск.

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