Похороны королевы посетили 2000 гостей.

Маленький паук взорвал соцсети своим внезапным появлением на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

В понедельник, 19 сентября, состоялись похороны королевы Елизаветы II. Гроб королевы Елизаветы II украшен цветами, поверх которых лежала записка, написанная ее сыном, королем Чарльзом III, от руки. В ней говорилось: "В любви и преданной памяти".

Незваное существо каким-то образом добралось до службы, прошлось по гробу покойной монархини и по записке короля. После – зарылось в венок.

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Похороны королевы посетили 2000 гостей, среди которых около 90 мировых лидеров, в том числе – президент США Джо Байден. Присутствовали также первая леди Украины Елена Зеленская. Но внимание соцсетей привлек именно маленький непрошенный гость.

Паук находился рядом с императорской государственной короной и огромным букетом цветов, который собирали под чутким руководством короля. На официальной странице британской королевской семьи в Twitter отметили, что по просьбе короля в венок вплели листья розмарина, английского дуба и мирта (это растение также использовали в свадебном букете королевы в 1947 году).

Во время активного обсуждения в соцсетях называли паука непрошенным гостем, другие отмечали храбрость "маленького парня". Кто-то сочувствовал этому существу, которое быстро и, возможно, непреднамеренно нашло солидную базу поклонников по всему миру.

Он настолько быстро завоевал сердца наблюдателей в социальных сетях, что они писали: "Боже, храни Королевского паука".

Напомним, 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

19 сентября прошли похороны Елизаветы II.

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