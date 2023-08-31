Вы можете случайно раскрыть личную информацию.

Одно из главных волнений во время путешествия заключается в том, будет ли вас ждать в аэропорту ваш багаж. Иногда он может оказаться на другом аэродроме или вообще потеряться.

Опытная стюардесса Элли рассказала, что сделать, чтобы ваш багаж всегда к вам возвращался. В частности, на него надо повесить багажную бирку, на которой нужно указать имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона.

"Всегда убедитесь, что на вашей багажной бирке контактная информация повернута другой стороной. Я вижу так много людей с багажными бирками и их информацией, которая отображается для всех. Их имя, адрес, номера телефонов, электронную почту. Это слишком много информации, чтобы ее имел кто-либо", - предупреждает женщина.

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Она рекомендовала перевернуть этикетку с информацией на ней лицом в другую сторону. Если ваш багаж потеряется и кому-то нужно будет вас найти, он сможет просто развернуть листок. Это позволит защитить ваши личные данные от случайных людей.

"Здорово иметь багажную бирку, просто не показывайте всю вашу информацию, чтобы любой мог ее видеть в любое время. Я часто езжу поездом, и в поезде много сумасшедших, мне не нужно, чтобы моя информация была доступна для всех", - подчеркивает Элли.

Советы от стюардесс

Недавно бортпроводница призналась, что не так с едой в самолете и почему это не стоит есть.

Другая стюардесса посоветовала никогда не занимайте места у прохода в самолете и назвала неочевидные недостатки такого выбора.

Также сообщалось, какого напитка надо избегать всем пассажирам.

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