Ремонт из-за этой ошибки может дорого обойтись.

Опытный механик Скотти Килмер назвал одну из частых ошибок водителей, которая может привести к поломке автомобиля и вынужденному дорогостоящему ремонту.

Специалист с более чем 55-летним стажем в одном из своих видео на TikTok посоветовал автомобилистам ни в коем случае не заполнять бак авто бензином до самого верха.

"И это не только для того, чтобы вдруг не устроить беспорядок и не разлить бензин повсюду", - отметил он.

По словам Килмера, чересчур переполняя бак, водитель фактически заливает бензином канистру Evap, которая используется для предотвращения выхода паров бензина в атмосферу из топливной системы. Замена этой канистры может стоить сотни фунтов стерлингов.

Видео механика вызвало большой интерес, его просмотрели более полумиллиона раз. Ролик собрал более 33 тысяч лайков и несколько сотен комментариев пользователей.

Ранее Скотти Килмер назвал три вещи, которые нужны, чтобы автомобиль служил вдвое дольше. Речь идет о трех жидкостях, которые необходимы для правильной работы двигателя, - моторном масле, трансмиссионном масле и трансмиссионной жидкости. По словам механика, если их использовать правильно, двигатель прослужит намного дольше.

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