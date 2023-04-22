Животное пролетело примерно 30 метров.

В Индии мужчина справлял нужду на железнодорожных путях, когда его убила корова, которая улетела после удара экспресса Vande Bharat.

Животное пролетело 30 метров, пишет Daily Star. Отмечается, что корова ушла с пастбища и случайно оказалась по дороге поезда.

Инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Погибшим оказался 82-летний местный житель Шивдаял Шарма. Раньше он работал электриком на железной дороге.

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Эта ситуация вызвала возмущение среди тех, кто призывает к усилению безопасности на железнодорожных линиях по всей Индии. Несчастные случаи со скотом являются обычным явлением на участке Мумбаи-Гуджарат. Все настолько плохо, что вдоль 622-километрового участка железнодорожного пути начали возводить металлические ограждения, чтобы животные не могли бродить по путям.

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