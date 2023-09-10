Кроссфиттер Бэйли О'Брайен покинул свой родной Сидней и проделал путь до Греции, чтобы удивить свою девушку Мэдисон и сделать ей предложение.

Австралиец Бейли О'Брайен удивил свою девушку Мэдисон Хэйр, проехав 35 часов и преодолев почти 14,5 тысяч километров, чтобы сделать предложение во время ее отпуска на греческом острове.

25-летняя девушка не смогла сдержать эмоций, когда ее парень неожиданно появился на месте ее отдыха и опустился на одно колено. К счастью, Мэдисон, учитывая продолжительность и трудоемкость путешествия, сказала "да", пишет Mirror.

Совладельцу спортзала пришлось проделать долгий путь, чтобы туда добраться. Все началось с того, что друзья доставили его в аэропорт Сиднея, который находился в 45 минутах езды, а затем он сел на рейс в Мельбурн (Австралия), который занял полтора часа.

Затем ему пришлось ждать еще четыре часа, прежде чем сесть на 14-часовой рейс в Абу-Даби (ОАЭ), где он девять часов ожидал пятичасовой перелет до Миконоса (Греция). Заключительный этап его путешествия включал получасовую поездку на такси.

В конце концов он наконец смог сделать предложение Мэдисон. Бэйли был в контакте с подругой своей теперь уже невесты, Элль, которая была с ней на Миконосе, и она помогла убедиться, что его план прошел гладко.

Бэйли является профессиональным спортсменом по кроссфиту и не отправился в отпуск с девушкой, так как хотел принять участие в квалификационных тестах, чтобы попытаться обеспечить себе место на чемпионате Down Under CrossFit Championships. Из-за травмы он был вынужден отказаться от участия в последнюю минуту, что побудило его принять решение сделать Мэдисон сюрприз на отдыхе.

"Он решил, что если он действительно хочет удивить меня и застать врасплох, то это должно произойти тогда, когда я меньше всего этого ожидаю - на другом конце света. После недели разлуки, которая была почти самой продолжительной за всю нашу восьмилетнюю историю отношений, Бэйли сказал, что еще никогда не было так ясно, что я - единственная", - объяснила Мэдисон.

Потрясенная будущая жена не могла поверить, что ее кавалер проделал такой долгий путь, чтобы сделать предложение. "Даже в самых смелых мечтах я не думала, что Бэйли приедет. В свой первый день в Риме я увидела кого-то, похожего на него, и у меня появилась надежда. Зная о загруженности, связанной с работой в спортзале дома, я не думала, что он вообще когда-нибудь появится", - рассказала Мэдисон.

"Я никогда в жизни не теряла дар речи - увидев его, у меня действительно перехватило дыхание. Шок быстро перерос в слезы, когда я осознала, какие усилия он приложил, чтобы отправиться на другой конец света в одиночку, просто чтобы увидеть меня... Мы не только женихи друг друга, но и лучшие друзья, и независимо от того, верите ли вы в родственные души или нет, я думаю, что мы чертовски близки", - добавила невеста.

Как сообщал УНИАН, ранее мужчина сделал предложение своих возлюбленной на похоронах ее матери. Влюбленный мужчина до сих пор не понимает, почему возлюбленная не оценила его поступка. Также этот шаг раскритиковали в сети.

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