Как говорить на украинском правильно / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, Скриншот

Популяризатор украинского языка Александр Авраменко назвал украинские соответствия известной русской поговорки "Куй железо, пока горячо".

Как известно, так говорят, когда хотят подчеркнуть необходимость делать все вовремя, в благоприятный момент. В эфире "Сніданку з 1+1" учитель поделился со зрителями украинскими поговорками, которые можно использовать в таких ситуациях:

  1. Хапай, Петре, поки тепле.
  2. Лови рибку, поки ловиться.
  3. Весна раз красна.
  4. П’ятниця вдруге не трапиться.
  5. Коваль клепле, доки тепле.

Другие языковые советы для тех, кто учит украинский:

Ранее заслуженный работник образования Украины на примере известного стихотворения, которое изучают в школе, объяснил значение слов блавати, пелехатий и шати.

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Также он рассказывал, как можно остроумно назвать скупого человека с помощью украинских фразеологизмов.

Кроме того, языковед помогает украинцам избавиться от русизмов. Например, он рассказал о слове-паразите, которое очень часто можно услышать в повседневной жизни.

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