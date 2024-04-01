Учитель предложил сразу несколько интересных вариантов.

Популяризатор украинского языка Александр Авраменко назвал украинские соответствия известной русской поговорки "Куй железо, пока горячо".

Как известно, так говорят, когда хотят подчеркнуть необходимость делать все вовремя, в благоприятный момент. В эфире "Сніданку з 1+1" учитель поделился со зрителями украинскими поговорками, которые можно использовать в таких ситуациях:

Хапай, Петре, поки тепле. Лови рибку, поки ловиться. Весна раз красна. П’ятниця вдруге не трапиться. Коваль клепле, доки тепле.

Другие языковые советы для тех, кто учит украинский:

Ранее заслуженный работник образования Украины на примере известного стихотворения, которое изучают в школе, объяснил значение слов блавати, пелехатий и шати.

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Также он рассказывал, как можно остроумно назвать скупого человека с помощью украинских фразеологизмов.

Кроме того, языковед помогает украинцам избавиться от русизмов. Например, он рассказал о слове-паразите, которое очень часто можно услышать в повседневной жизни.

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