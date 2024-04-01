Популяризатор украинского языка Александр Авраменко назвал украинские соответствия известной русской поговорки "Куй железо, пока горячо".
Как известно, так говорят, когда хотят подчеркнуть необходимость делать все вовремя, в благоприятный момент. В эфире "Сніданку з 1+1" учитель поделился со зрителями украинскими поговорками, которые можно использовать в таких ситуациях:
- Хапай, Петре, поки тепле.
- Лови рибку, поки ловиться.
- Весна раз красна.
- П’ятниця вдруге не трапиться.
- Коваль клепле, доки тепле.
Другие языковые советы для тех, кто учит украинский:
Ранее заслуженный работник образования Украины на примере известного стихотворения, которое изучают в школе, объяснил значение слов блавати, пелехатий и шати.
Также он рассказывал, как можно остроумно назвать скупого человека с помощью украинских фразеологизмов.
Кроме того, языковед помогает украинцам избавиться от русизмов. Например, он рассказал о слове-паразите, которое очень часто можно услышать в повседневной жизни.