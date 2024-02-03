Обычно, яйца остаются свежими в течение 3-5 недель с даты производства.

Яйца - это продукт который есть практически в каждом доме и активно используется в приготовлении блюд. Однако у них ограниченный срок годности.

Как пишет Parade, если хранить яйца в холодильнике, они могут оставаться свежими в течение 3-5 недель с даты производства.

"Срок годности является признаком качества и свежести. Это означает, что после этих дат вы начнете видеть ухудшение качества. Сроки годности не являются признаком безопасности продукта", - отметил Рафаэль Ривера, директор по пищевой безопасности и производственным программам ассоциации птицеводства и яиц США.

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Таким образом, если яйца хранились с соблюдением температурного режима и пройдут проверку на свежесть, они будут безопасными для употребления. Яйцо испортилось, если оно имеет неприятный запах, когда вы его разбили.

"Несвежие яйца, как правило, растекаются, когда вы их разбиваете, потому что оболочки вокруг желтка и белка не такие уже целы... Свежие яйца не имеют тухлого запаха, не кажутся мутными или жидкими. Это признаки старых или испорченных яиц, которые нельзя употреблять в пищу. Свежие яйца имеют твердый яичный желток, и яичный белок также твердый", — говорит Ривера.

Также есть хороший тест на пригодность. Возьмите глубокую емкость с водой и опустите туда яйца. Если они свежие, то утонут, а плохие - плавают из-за большой воздушной камеры внутри скорлупы.

Хранение яиц

Несколько раньше эксперты дали советы, как сделать так, чтобы яйца оставались свежими 66 дней. Они советуют хранить яйца в оригинальной упаковке, которая "оптимизирована, чтобы яйца хранились как можно лучше во время транспортировки и хранения". Однако важно проконтролировать, чтобы каждое из них лежало широкой, закругленной стороной вверх для максимальной свежести.

УНИАН рассказывал, чем отличаются коричневые яйца от белых.

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