Существуют способы, как сделать груши идеальными для употребления.

Осень - это главный сезон для груш, однако, несмотря на это, не все они выглядят созревшими и могут быть твердыми.

Как пишет The Washington Post груши являются одним из немногих видов фруктов, которые не созревают на дереве. Продавая их твердыми, поставщики уменьшают вероятность повреждения фруктов еще до попадания к потребителям.

Автор кулинарного пособия Абра Берен отмечает, что никогда не пробовала идеально спелых груш и даже сравнила их с единорогами. В связи с этим, проще все же дозреть эти фрукты, чем искать подходящие.

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Как ускорить созревание груш

Для медленного созревания оставьте фрукты при комнатной температуре - время все сделает за вас.

Кроме того, можно рядом с ними разместить фрукты, которые активно вырабатывают этилен, чтобы ускорить процесс. Например, для этого хорошо подойдут бананы. Другой вариант, говорит Беренс, заключается в том, чтобы поместить груши в бумажный пакет, чтобы удерживать рядом их собственный этилен.

Как убедиться, что груша спелая

Для того, чтобы определить, готовы ли эти фрукты к употреблению, их надо осторожно сжать пальцами. Если поверхность груши немного поддается, значит внутри она уже созрела и ее можно есть. Когда этот фрукт станет полностью мягким, это означает, что он перезрел.

Еще одним показателем может быть цвет. Иногда зеленые груши начинают желтеть по мере своего созревания. Также в определении может помочь запах.

"В целом груши не имеют сильного аромата, но чем спелее груша, тем ароматнее она будет", - пишет Беренс.

Когда груша созрела, ее можно положить в холодильник и хранить до недели. Холодная температура замедлит процесс созревания, но не остановит его полностью. Поэтому лучше не медлить. Однако если поставить в холод недозрелую грушу, она может никогда не стать спелой.

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