И вкусно, и полезно: вот почему нужно есть грушу каждый день

Этот фрукт является источником необходимых микроэлементов для здорового функционирования человеческого организма.

Груша - любимый фрукт миллионов людей. Но она не только вкусная и сочная, но и полезная для здоровья. Существует 8 причин, почему вы должны сделать ее частью своего здорового питания, пишет HealthShots.

1. Обладает противовоспалительными свойствами

Воспаление - это естественная иммунная реакция, которая помогает вам защититься от инфекций, токсинов и других патогенов. Чрезмерная сила воспаления может привести к таким проблемам, как астма, рак, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, груши богаты флавоноидными антиоксидантами, которые помогают облегчить воспаление и снизить риск заболеваний.

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2. Контролирует уровень сахара в крови

Груши имеют низкий гликемический индекс и высокое содержание клетчатки, что делает их хорошим выбором для людей с диабетом. Они также содержат многочисленные свойства, которые помогают поддерживать уровень сахара в крови. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Nutrition, люди, которые едят пять или более груш в неделю, имели на 23% меньший риск развития диабета 2 типа. Флавоноиды в грушах также могут помочь снизить риск развития диабета 2 типа.

3. Способствует здоровью кишечника

Клетчатка полезна для здоровья кишечника, и груши ее содержат в большом количестве. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что груши содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая является полезной для здоровья пищеварения. Если у вас запор, этот фрукт может помочь! Груши также содержат пищевые волокна, включая пребиотики, которые улучшают общее состояние пищеварения.

4. Уменьшает сердечные заболевания

Груши прекрасно подходят для сердца благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Nutrition антиоксидант под названием антоцианы может помочь защитить вас от ишемической болезни сердца. Он также содержит клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина является фактором риска сердечных заболеваний. Калий в нем также помогает контролировать высокое кровяное давление, еще один фактор риска сердечных заболеваний. Одним словом, это хорошее дополнение к здоровой для сердца диете.

5. Может помочь вам похудеть

Если вы думали, какие фрукты можно добавить в диету для похудения, вы можете выбрать груши! Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, женщины с лишним весом, которые ели три груши, одновременно питаясь шесть раз в день, потеряли 1,22 килограмма за 12 недель. Он также имеет низкую калорийность, высокое содержание воды и клетчатки, что помогает дольше оставаться сытыми.

6. Регулирует артериальное давление

Высокое кровяное давление или гипертония могут повредить ваши кровеносные сосуды и привести к проблемам с сердцем, мозгом, почками и глазами. Люди, которые едят больше цельных фруктов, включая груши, могут снизить риск развития высокого кровяного давления. Груши также содержат калий, который может помочь снизить кровяное давление.

7. Способствует здоровью кожи

Если вы искали способ укрепить кожный покров и бороться с кожными проблемами, груша может помочь. Груша является отличным источником антиоксидантов и нескольких витаминов, которые могут помочь вам получить здоровую и сияющую кожу. Это делается путем защиты от повреждения свободными радикалами и поддержки восстановления кожи.

8. Повышает иммунитет

Груша - это питательный фрукт, который содержит много питательных веществ, в том числе витамины, медь и клетчатку, которые могут помочь укрепить ваш иммунитет. Исследование, опубликованное в The Pharma Journal, показало, что груша обладает свойствами, которые помогают уменьшить свободные радикалы и повысить иммунитет. Витамин С в грушах также помогает стимулировать образование лейкоцитов, что может снизить риск заболеваний, укрепляя ваш иммунитет.

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