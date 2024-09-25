Сочетание вишни и эссенции миндаля создают сбалансированное сочетание текстуры и вкуса.

Пироги к чаю способны скрасить любой пасмурный день. Нигелла Лоусон, ресторанный критик и повар, поделилась рецептом вишнево-миндального десерта.

Как пишет Ехргеѕѕ, пирог готовится очень просто и получается нежным и ароматным. Благодаря сладкой вишне и эссенции миндаля каждый кусочек предлагает сбалансированное сочетание текстуры и вкуса.

Этот классический рецепт из книги Нигеллы "Как быть домашней богиней" является прекрасным десертом на 8-10 кусочков. Для приготовления понадобятся:

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коктейльная или обычная вишня - 200 г;

мука - 250 г;

сливочное масло - 225 г;

сахарная пудра - 175 г;

яйца - 3 шт;

миндальная эссенция - 2-3 капли;

молотый миндаль - 100 г;

молоко - 6 ст.л.

Установите духовку на 170°C (150°C для духовок с вентилятором), отметку газа 3. Вишни разрезать пополам, промыть в холодной воде с помощью дуршлага, а затем обсушить. Слегка присыпьте вишни мукой, стряхнув излишки.

В миске взбейте сливочное масло и сахар, пока смесь не станет светлой и пышной. Постепенно добавьте взбитые яйца и экстракт миндаля. Осторожно добавьте муку и молотый миндаль, затем вишни и молоко.

Переложите густое тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте от 45 минут до часа или пока шпажка, вставленная в пирог, не выйдет чистой. После выпекания дайте пирогу полностью остыть в форме на решетке.

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