У этого десерта будет нежный жидкий центр.

Кексы в микроволновой печи - это идеальный вариант для домашнего десерта-суфле в ресторанном стиле. Они занимают минимальное время и при этом очень вкусные.

"Этот шоколадный пирог готовится полностью в чашке. Его не нужно взвешивать, готовится 45 секунд и имеет расплавленный шоколадный центр, идеальный для быстрого угощения", - указывается на BBC Good Food.

Если все сделано правильно, в результате должен получиться расплавленная, липкая сердцевина и твердый снаружи горячий кекс. Для его приготовления вам понадобятся:

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подсолнечное масло - 2 ст.л.;

яйца - 1 шт;

мука - 2 ст.л.;

сахар - 3 ст.л.;

какао - 1 ст.л.;

ванильный экстракт;

кипяток - 1 ст.л.;

мягкий шоколадный трюфель.

Сначала все, кроме конфеты, поместите в посуду (350 мл), которую можно ставить в микроволновку, и взбейте до однородности.

Теперь поставьте конфету в центр теста и поставьте все в микроволновку. Разогревайте в течение 45 секунд на полной мощности. У вас получится кекс с жидким центром. Вкуснее всего подавать с мороженым или сливками.

Какие еще десерты можно легко приготовить

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