Для этого их нужно порезать и поставить в правильное место.

Советы по хранению продуктов очень важны, особенно на фоне почти ежедневного роста цен на них. Главной проблемой становятся фрукты, овощи и другие скоропортящиеся продукты.

Как пишет Ехргеѕѕ, бананы мгновенно превращаются из идеальных в перезрелые, становятся мягкими и темными.

TikTok-блогер Эми Кросс, которая известна своими советами по покупке, чистке и хранению обычных фруктов и овощей, поделилась уникальным методом. Он позволяет продлить жизнь ваших бананов до 26 дней.

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В своем подходе Эми режет бананы на кусочки вместе с кожурой и кладет их в стеклянную банку, которую затем хранит в холодильнике.

По ее словам, она хотела проверить, будет ли храниться порезанный банан свежими 12 часов, однако это затянулось на недели. Тем, кто предпочитает не нарезать бананы, рекомендуется хранить их в прохладном, защищенном от света месте.

В идеале бананы надо хранить при температуре около 12 градусов, поскольку они созревают быстрее в тепле. Прямые солнечные лучи также вам не помогут в этом вопросе.

Тем, кто хочет хранить очищенные бананы, стоит попробовать трюк с лимонным или ананасовым соком. Он не дает фруктам темнеть.

Другие советы по хранению продуктов

Ранее УНИАН рассказывал, как хранить грецкие орехи, чтобы они не отсырели, а также где лучше хранить тыкву в домашних условиях

Эксперт поделился, как долго могут храниться яйца в холодильнике.

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