По мнению ученых, пара похоронена возле Александрии.

Египетские историки убеждены, что приблизились к раскрытию давно утраченной гробницы Марка Антония и Клеопатры. По мнению ученых, они определили скрытое место склепа, в котором и похоронены выдающиеся личности.

"Давно потерянная гробница Антония и Клеопатры в конечном итоге будет раскрыта. Место захоронения было окончательно оценено в регионе Тапосирис Магна, в 30 км (18 милях) от Александрии... Я надеюсь скоро найти гробницу Антония и Клеопатры. Я верю, что они похоронены в одной гробнице", - сказал египетский археолог Захи Хавасс, которого цитирует Mirror.

По словам историков, они определили точное местоположение гробницы и знают, где надо копать.

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Известно, что Клеопатра VII была последней действующей правительницей Королевства Птолемеев в Египте. Предполагается, что она и Марк Антоний покончили жизнь самоубийством в августе 30 г. до н. э., позволив змее укусить их. Клеопатре тогда было 39 лет. Также есть версия, что женщину убили. Ожидается, что обнаружение тела поможет установить истину.

Последние открытия относительно Египта

Недавно ученые смогли воссоздать аромат, который использовался во время мумификации Сенетней - кормилицы фараона Аменхотепа II.

Группа археологов заявила, что раскрыла тайну, как египтяне передвигали огромные каменные плиты для строительства пирамид. Отмечается, что Великая пирамида состоит из более 2,3 миллиона блоков известняка и гранита, каждый из которых весит не менее двух тонн.

Другие ученые рассказали о возможной роль секретной комнаты в Великой пирамиде Египта.

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