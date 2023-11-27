Этот лайфхак позволит без труда получить чистый картофель.

Чистка картофеля - одна из самых скучных задач на кухне. Независимо от того, что именно вы планируете готовить из этого овоща, вам нужно очистить довольно много шелухи, прежде чем приступить к делу.

Как пишет Тhe kitchn, есть интересный трюк с кухонными ножницами для быстрой чистки картофеля. Секрет в том, что быстрое кипячение и переход в ледяную воду должны ослабить кожуру картофеля.

Чтобы использовать этот метод для начала вскипятите кастрюлю с водой. Пока вода греется, острыми кухонными ножницами сделайте линию по кругу каждой картофелины. Также для этого можно по желанию использовать нож.

Далее положите картофель в кастрюлю и варите примерно 15-20 минут - овощ должен легко протыкаться ножом. В противном случае кожура не размягчится настолько, чтобы ее можно было снять.

Заранее приготовьте для корнеплодов ледяную "ванну" - налейте в миску холодную воду и добавьте туда кубики льда. Туда надо переложить картошку и подержать ее там 30-60 секунд. После этого щипцами достаньте все овощи. Руками или кухонным полотенцем снимите кожицу и можете использовать картофель так, как вам нужно.

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