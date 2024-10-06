Психолог и автор семи книг назвал главные способы, которые позволят разобраться в неприятной ситуации в адекватной манере.

Многие знают, что в отношениях "слова" обладают силой как вдохновлять, так и глубоко ранить. Иногда человек, который значит для вас больше всего, может неосознанно сказать что-то, что заденет до глубины души, оставляя вас без понимания, как на это реагировать.

Вместо того чтобы замкнуться в себе или отреагировать гневом, психолог, доктор философии и автор семи книг Джеффри Бернстайн назвал некоторые продуманные способы выразить свою боль, способствуя при этом взаимопониманию и близости, пишет Psychology Today.

Он заявляет, что, во-первых, "вместо обвинений нужно использовать фразу "я чувствую":

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"Когда ваш партнер говорит что-то, что причиняет боль, вашим первым инстинктом может быть указать пальцем. Однако обвинение часто приводит к защитной реакции, затрудняя разрешение ситуации. Вместо этого используйте высказывания "Я чувствую", чтобы выразить, как их слова повлияли на вас".

По его словам, такое решение позволит сместить фокус с обвинения на тот эмоциональный опыт, который вам пришлось пережить.

Также Бернстайн считает, что, если вы услышали что-то, что вам было неприятно услышать, нужно сначала "попросить разъяснений перед непосредственной реакцией".

"Легко предположить худшее, когда вы чувствуете себя обиженным. Но что, если комментарий не был предназначен для причинения вреда? Просьба о разъяснении позволяет вашему партнеру объяснить свою точку зрения, что может изменить ваше отношение к сказанному", - объяснил психолог.

Доктор философии добавляет, что, когда кто-то причиняет вам боль, может казаться рискованным открыться и быть уязвимым. Однако именно это иногда и нужно — "быть уязвимым и поделиться тем, как слова на вас влияют".

Бернстайн уточнил, что уязвимость нередко бывает ключом к эмоциональной близости и исцелению. Когда вы делитесь тем, как слова вашего партнера влияют на вас на более глубоком уровне, это позволяет им увидеть реальное влияние их поведения, указано в его рекомендациях.

Кроме того, психолог заявляет, что иногда нужно "конкретно попросить о том, как вы хотите, чтобы партнер общался с вами в дальнейшем":

"Это помогает предотвратить будущие недоразумения и дает вам возможность улучшить ваше общение".

Напоследок Бернстайн дал рекомендацию "предоставить себе время после обидных слов, если это необходимо".

По его словам, иногда именно это является лучшим ответом на что-то неприятное, что вы услышали из уст своего партнера.

"Если вы слишком расстроены, чтобы вести продуктивный разговор, не стесняйтесь собраться с мыслями, прежде чем обсуждать проблему. Дайте своему партнеру знать, что вам нужно побыть наедине, но заверьте их, что вы поговорите об этом, как только у вас будет время разобраться в себе", - отмечает эксперт.

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