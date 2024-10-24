Этой осенью покупатели подержанных автомобилей могут иметь серьезную проблему.

Потенциальные покупатели могут совершать серьезную ошибку, ища выгодное предложение на подержанный автомобиль. Об этом рассказал ведущий эксперт издания AutoExpress по подержанным авто Аластер Крукс.

По его словам, двигатели с большим пробегом обычно "пренебрежительно относятся к потенциальным владельцам из-за опасений относительно срока службы автомобиля". При этом считается, что бензиновые и дизельные модели с большим пробегом имеют большую вероятность иметь механические проблемы. Однако это правило может не касаться всех моделей.

Крукс утверждает, что электромобили, как правило, "еще больше усложняют ситуацию", поскольку эти транспортные средства имеют меньше движущихся частей. Это означает, что они будут иметь другой ожидаемый срок службы, чем авто с двигателем внутреннего сгорания, о чем многие потенциальные владельцы могут не знать.

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"Во-первых, давайте разберемся с "мифом о 100 000 миль". Вы, вероятно, слышали, как эту памятку упоминали как момент, когда автомобили начинают сталкиваться с проблемами надежности или сильным износом. Однако, если это не означает окончание гарантии, или на этот момент для данного автомобиля требуется новая цепь ГРМ или кулачковый ремень, тогда это в основном нерелевантный этап относительно срока службы любого транспортного средства", - говорит специалист.

В свою очередь эксперты из AutoTrader предположили, что некоторые батареи электромобилей могут легко работать до 200 000 миль. Это означает, что средний срок службы электрических моделей составляет от "7,7 лет (100 000 миль) до 15 лет (200 000 миль)". При этом большинство производителей автомобилей будут готовы заменить автомобильные аккумуляторы, если владельцам будет трудно поддерживать полный уровень заряда.

В то же время специалисты WhatCar? также объяснили, что батареи электромобилей, как правило, "работают гораздо дольше", чем предполагалось:

"Хотя на аккумуляторы электромобилей распространяется гарантия производителя только в течение примерно восьми лет, мы не слышали о многих автомобилях, которые нуждались в их замене".

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Ранее УНИАН сообщал о 8 подержанных машин, которые не стоит покупать в 2025 году. Самое большое преимущество покупки подержанного автомобиля - более низкая цена, но если автомобиль потребует дорогих вложений, этот плюс быстро превратится в минус.

В антирейтинг вошли: Tesla Model 3, Dodge Grand Caravan 2020 года, Rivian R1T 2022 года, Ford Bronco Sport 2021 года, Volkswagen Taos 2022 года, Jeep Compass 2023 года, Mercedes-Benz GLE 2020 года, Chevrolet Tahoe 2021 года.

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