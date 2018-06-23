Ани Лорак считает, что целоваться очень полезно для здоровья

В День святого Валентина украинцы установили рекорд самого массового поцелуя.

Еще лет десять тому назад о Дне святого Валентина украинцы не знали. Сегодня, по данным соцопросов, это свято отмечают 58% украинцев. Наша страна легко поддалась “западной пропаганде”. А для многих компаний - это еще один шанс подзаработать. Производители сладостей и парфюмерии, мягких игрушек и всевозможных сувенирных безделушек неплохо наживаются на первых чувствах подростков. В этом году один из украинских “сладких” брендов тоже решил поддержать традицию празднования дня влюбленных и организовал акцию, посвященную установлению всеукраинского рекорда самого массового поцелуя одновременно в Киеве, Львове и Днепропетровске. Поощрить молодежь решили с помощью украинских звезд, которые “зажигали сердца” парней и девушек. В столице молодежь развлекали Lama и Ани Лорак, Днепропетровск целовался под песни “ВВ” и Павла Гудимова, а группы “Мандры” и “Друга рика” радовали своим творчеством львовян.

В Киеве желающие при всем народе поцеловаться собрались на Контрактовой площади. Основной контингент - молодежь в возрасте 15-20 лет. “Сюда пришли те, кто не успел заказать столик в кафе, но хотят по-настоящему почувствовать этот праздник”, - заявил один из организаторов акции. Хотя правильнее было бы сказать, что пришли студенты и школьники, кому просто не по карману заказать столик. С бутылками пива (в лучшем случае - шампанского) и скромными букетами в руках они наконец имели возможность при всем народе целоваться, обниматься и проявлять все свои чувства, не думая при этом о неодобрительных взглядах и критических замечаниях от “взрослых”, ведь таких там почти не было. Хотя случайно среди толпы я увидела мужчину и женщину средних лет. “Вы тоже решили принять участие в установлении рекорда?” - спрашиваю у них. “Да”, - мгновенно отвечает муж. “Да нет, мы просто мимо проходили”, - сконфуженно говорит жена. Супруги тоже решили приобщиться к новомодному празднику и отмечают его, как и остальные традиционные календарные праздники.

Для установления рекорда самого массового поцелуя сначала провели регистрацию пар. Длинные очереди влюбленных выстроились возле палаток и ждали. Странно, что организаторы акции - владельцы известного шоколадного бренда - каждой зарегистрированной паре дарили небольшой шарфик. Вероятно, синтетический шарфик оказался дешевле плитки шоколада.

Что же привело подростков на эту акцию и заставило более трех часов проторчать на улице, несмотря на мороз и пронизывающий ветер?

Одним было интересно посмотреть на украинских звезд, другие пришли “за компанию”.

- Почему бы и нет? Здесь атмосфера хорошая. Все счастливы, - делится 19-летний киевлянин Дмитрий, обнимая девушку Яну. Молода пара считает День святого Валентина самым романтичным праздником.

А вот Николай и Оля видят в празднике поцелуев даже символ объединения страны:

- Это такая акция, которая объединит города Украины, объединит все молодые пары. Мы поддерживаем эту идею - поэтому мы здесь. А вообще, нужно любой праздник отмечать так, чтобы он обязательно запомнился. Возможно, мы установим сегодня рекорд, и через пару лет будет приятно об этом вспомнить.

Ани Лорак, хотя и развлекала юных “целующихся”, сама же участия в акции не приняла. Жених певицы Мурат в этот раз ее не сопровождал. Каролина сказала, что он сейчас решает бизнесовые дела, поэтому и не смог прийти:

- Мы ищем деньги на Евровидение, и у Мурата сейчас постоянно проходят встречи.

Ани Лорак также призналась, что чувствовала себя на этом празднике “шоколадкой”.

- Я развлекала молодежь, чтобы всем сладко целовалось, - отметила она и прибавила. - Вообще для здоровья очень полезно целоваться.

Наконец пробил 21-й час. Центральные площади Киева, Львова и Днепропетровска слились в поцелуе. Новый украинский рекорд зафиксирован - 4464 пары. До сих пор самый массовый поцелуй Украины был зарегистрирован в 2002 году в Луганске. Тогда на Театральной площади города поцеловались 2745 пар. А вот мировой рекорд по поцелуям украинцам побить не удалось, он принадлежит боснийскому городу Тузла, который на мгновение объединил 6980 пар.

Анна Ященко