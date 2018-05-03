Как украинцы догоняли и перегоняли поляков (фоторепортаж)

В Польше, на Мазурских озерах состоялась традиционная для той страны парусная регата, в которой соревнуются журналисты. В этом году она получила статус международной, потому что впервые за 18 лет ее истории в соревнованиях приняли участие иностранцы. Этими иностранцами оказались представители украинской журналистики, которые прибыли туда стараниями Польской организации туризма в Украине.

Среди четырех яхтсменов оказался и корреспондент УНИАН, который, правда, фотокамерой владеет лучше, чем рулит яхтой. Потому соревновался преимущественно на берегу – с польскими репортерами, которые снимали парусные гонки.

Капитаном своей команды мы избрали представителя туристического журнала “ Мандри”, Василия Биленко, который по крайней мере разбирается в запутанной парусной терминологии и даже (я сам это видел) ходил на яхте по морю. Еще двое участников – известные публицисты и писатели братья Капрановы – представляли как “ Мандри”, так и самих себя. Виталий и Дмитрий имеют яхту на Днепре и, как утверждают, раньше принимали участие в каких-то соревнованиях на воде.

В целом в регате приняли участие 42 команды: 41 – из Польши и одна – из Украины. Продолжались гонки три дня и принесли украинцам как разочарования, так и удовольствия. В первый день выяснилось, что на таких парусниках раньше никто из нас вообще не ходил, потому скромно промолчу о начальных результатах. Во второй день был штиль, потом гроза и шквал, и до нашей подгруппы очередь так и не дошла – соревнования перенесли на завтра.

И наконец, почти победа – по сравнению с первым днем. Мы набрались опыта и в своей подгруппе пришли седьмыми. Общее место – пятнадцатое (из 42). Чем не победа, если учесть, что большинство польских участников соревнований выросли на тех озерах и ежегодно проводят на яхтах отпуск?

По крайней мере, украинскую команду узнавали едва не все Мазуры. У нас брали интервью, нам наливали пиво со скидкой, мы были гвоздем программы...

Первой по жребию нам выпала яхта №10. В ней был какой-то гандж, который очень нас расстроил. Яхту потом заменили.

Украинцы (в красных футболках) вырываются вперед...

Это реклама украинского коньяка...

Зрители и болельщики на берегу...

Так выглядит городок Миколайки, где проходили соревнования.

Это не автомобиль, а прогулочная моторная лодка ("моторивка").

После соревнований команда отдыхала, набиралась сил.

Владимир Ильченко

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