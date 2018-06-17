Трибьют «Гадюкиных»: аншлаг, 15 секунд молчания и Тимошенко в очереди за диском

«Я вернувся домів» – такое название выбрали легендарные «Братья Гадюкины» для концерту-трибьюта памяти своего вокалиста Сергея Кузьминского. Он ушел из жизни в августе 2009-го, а в эту пятницу в киевском Дворце спорта собрались друзья Сергея – вспомнить о нем, исполнив самые известные песни «гадов». Отдать дань памяти Кузе собрались настоящие поклонники «Гадюкиных» всех возрастных категорий – так, рядом со мной выплясывал седой мужчина лет 60 в вышиванке, а немного дальше молодая женщина держала на руках маленького сына.

Дворец спорта был забит– такого здесь, кажется, давно не видели. Растаманские шапочки, которые так любил Кузя, вышитые рубашки и абсолютно украиноязычная публика – едва ли не главные признаки концерта.

– Так приятно, что сегодня все в зале разговаривают по-украински, – делится со мной впечатлениями 30-летний львовянин Иван. – Со мной пришли русскоязычные друзья, но сегодня они пытаются говорить тоже лишь по-украински – здесь, видимо, атмосфера такая.

В холле для зрителей подготовили сюрприз – показав билет (цены на них, кстати, были не из дорогих – 120-250 грн.), можно было бесплатно получить диск с песнями, которые звучали на концерте. В очереди за диском отметилась и экс-премьер Юлия Тимошенко – с распущенными подвитыми волосами, в молодежных джинсах. Чуть позже она напишет в своем «твиттере»: «Было бы хорошо, если бы этот концерт, где играли и пели все украинские рок-звезды, превратить в ежегодный традиционный украинский рок-фестиваль».

Начали концерт сами «Гадюкины» -–легендарним хитом «Карпати програли у футбол». Зал завелся с полуоборота, еще бы – знакомые ритмы, веселые тексты, а в придачу захватывающий визуальный ряд на больших экранах (в частности, яркие портреты Че Гевары, Тараса Шевченко.). На сцене группы сменяли друг друга с невероятной скоростью, зрители и приходить в себя не успевали: группа «Перкалаба» пела «Було не любити», «Гайдамаки» – «Гей, Іване», «Мандры» – «Аріведерчі, Рома», «Mad Heads XL» – «Америку». Гости из Беларуси «Ляпис Трубецкой» выдали «Наркоманов на городе» - так, что зал просто, как говорят, на ушах стоял. Звучали и уже действительно «классические» хиты – «117-я статья» («Дымная смесь»), «Ребята из Бандерштата» («Кому вниз»), «Дівчина з Коломиї» (Тарас Чубай). Неожиданную версию «Жовтих стрічок» выдала «Пикардийска терция», вокалист «Бумбокса» Андрей Хливнюк в своей манере затянул «Звездочка моя», а под «Файне місто Тернопіль» в исполнении «Танку на майдані Конго» зрители прыгали так, что, казалось, недавно отреставрированный Дворец спорта просто вот-вот затрещит! «Я - счастливый человек...», – аж расчувствовался на сцене Фагот.

«Чуваки, все четко!» – эту музыкальную установку следом за Олегом Скрипкой зал повторял, как будто очарованный. Кстати, эту песню Олег выбрал потому, что когда-то ее слишком часто приписывали именно «Воплям Видоплясова»!

А вот Святослав Вакарчук решил немного пуститься в воспоминания.

– Когда я учился в восьмом классе, ко мне в гости как-то пришел мой сосед Володя из седьмого этажа, – рассказывал зрителям Славко. – И сказал, чтобы я послушал кассету. Это были записи «Гадюкиных». Я ему ответил, что, кроме «Битлз» больше ничего не слушаю. Но кассету взял. И через несколько дней уже весь мой класс слушал «Аріведерчі, Рома». Очень класно, что у нас есть «Братья Гадюкины».

Конечно, каждый участник концерта вспоминал Кузю. Мирослав Кувалдин из «Кому вниз» вообще предложил устроить 15 секунд молчания памяти Сергея – и зал Дворца послушно утих. «Слава украинскому Джиму Моррисону!» – объявил со сцены Олег Скрипка. А приглашая на сцену самих «Гадюкиных», прибавил: «Кузю я не зову, он занят там...» «Ты там нас слышишь, бродяга?» – обратились к Кузьминскому музыканты, исполняя все вместе финальную песню «Я вернувся домів». Тут уже в зале замерцали огоньки зажигалок и закружились в медленном танце пары. Но заканчивать концерт на такой лирической ноте публика категорически отказалась и дружно затянула мотив хита «Файне місто Тернопіль». В конечном итоге, и «Тернополь», и еще несколько песен прозвучали со сцены еще и во второй раз – только тогда разошедшаяся публика потихоньку потянулась на выход.