За меня в Египте давали 10 верблюдов

Когда моя мама узнала, что я еду в Египет, начала паниковать. Мол, тебя украдут бедуины, съедят акулы или что-то такое. Успокоилась лишь тогда, когда я вернулась живая и здоровая. Тогда еще раз подумалось об огромном влиянии СМИ на сознание людей.

Там тоже захватывают земли над рекой

Действительно, два месяца назад в Египте произошла революция. Там и до сих пор шаткая экономическая и политическая ситуация. Такая неуверенность, очевидно, продлится еще не меньше года, ведь парламентские выборы состоятся осенью, а временная власть отменяет старые законы. Полиция даже не штрафует за нарушение правил дорожного движения.

На берегах Нила и оросительных каналов ведется массовое самовольное строительство. До сих пор это жестко контролировали государственные органы, поскольку плодородные долины в Египте – на вес золота (95% земли здесь занимает пустыня). За два месяца после революции Египет потерял свыше двух тысяч гектаров. Некоторые дома уже начали сносить, но неизвестно, осмелятся ли новая власть отобрать все самозахваченные земли.

Один из крупнейших египетских туроператоров Pegas Touristik, который также работает на украинском рынке, пригласил представителей наших СМИ в Египет, чтобы убедить их, что туристам здесь сегодня ничего не угрожает. Кое-где митингуют какие-то группы людей, но это мирные и немногочисленные митинги. В древнем городе Луксоре видела лишь одну акцию протеста. На улицы вышли студенты, которые выдвигали какие-то социальные требования. Мы гуляли по Луксору, дневному и ночному, по жилым кварталам, ужинали в ресторанах, покупали одежду на рынках и в магазинах, пили тростниковый сок на улице, смеялись и фотографировали. Нам доброжелательно улыбались.

Это была моя первая поездка в эту страну.

В прошлом году, еще до революции, моя подруга очень просила меня поехать с ней на отдых в Египет, но я не называя ей настоящей причины, отказалась. А причина была такая: Египет – это так банально, а главное – там на курортах одни россияне...

Однако выяснилось, что в той стране есть много мест, где наших бывших соотечественников не так и много (например, в том же Луксоре, размещенном не на море, а на берегу Нила).

Кроме того, Египет дает прекрасную возможность совместить разные виды отдыха: дайвинг, катание на квадрациклах в пустыне, просто валяние на пляже... Все зависит от вашего желания.

Вам как: ол-инклюзив или по-европейски?

Практически во всех гостиницах Египта, как и Турции, действует система «все включено». Это когда люди непрерывно пьют, жуют, опять пьют и опять жуют. Только и видишь очередь на пляже за спиртным, картофелем фри, сосисками, мороженым. И так все время. Конечно, не было бы никакого ол-инклюзива, если бы он не был так популярен среди россиян и украинцев. Однако, как говорят опытные туристы, такая система всегда снижает качество еды и саму культуру обслуживания. По-видимому, потому среди туристов из Западной Европы и Америки такой отдых не настолько популярен.

В Египте гостиницы, и отдых в целом, можно разделить на «для наших» и, скажем так, “для европейцев”. Европейцы отдают преимущество туризму без так называемых аниматоров на пляже, задание которых развлекать отдыхающих, но их юмор часто достаточно сомнителен и ориентирован преимущественно на россиян. Музыка на гостиничных дискотеках, что «для наших», тоже, как правило, российская. Все ночные шоу – тоже на русском языке.

А вот в закрытом курортном местечке El Gouna, что недалеко от Хургады, девяносто процентов отдыхающих – немцы, французы, британцы. И тут полностью другая атмосфера – что называется европейская.

Город, где помнят дедушку с неугасающей эрекцией

Знаете, бывают города, в которых иногда хочется остаться навсегда, – так же, как и гостиницы, в которых хочется пожить безмерное количество времени. Думаю, каждый человек должен выбрать себе такой город. Для меня, это, по-видимому, Луксор (хотя и не только он).

В Луксоре – одном из самых давних городов мира – ты просто весь в древней истории, ты попадаешь во время, когда люди еще верили в бога Амона-Ра. Ты искренне убеждаешься, что и сама бы стала царицей, если бы родилась тогда, веришь, что у человека есть две жизни: одна - что на Востоке, и другая - что на Западе. (Древние египтяне каждый раз видели восход и закат солнца, из этого делали вывод, что есть две жизни). Ты веришь, что до сих пор Восточный Луксор – город живых, где фараоны жили и строили свои молитвенные храмы, посвященные богам, и Западный Луксор – город мертвых с похоронными храмами и гробницами.

Хотя сами египтяне не верят в это уже тысячи лет.

Как ни странно, Луксор, который занимает особое место в древнеегипетской истории, не очень интересует наших людей. За два дня там я практически не встречала туристов из СНГ. В Долине Царей, Карнакском, Луксорскому храмах, храме Хатшепсут я специально высматривала «наших», но не находила – одни иностранцы.

В египетской истории очень много мифов, хотя временами сама история похожа на сплошной миф. Меня лично очень захватывает миф, воспроизведенный в храме Карнака, о боге плодовитости Амоне-Мина, которого изображают с одной рукой, одной ногой и с возбужденным половым органом...

Все мужчины как-то пошли на войну, остались лишь женщины со стариком, о котором все думали, что он уже давно ни на что не способен. Воины провели на войне около пятнадцати лет, а когда вернулись, увидели, что бегает куча детей, женщины ходят беременные. И это все натворил тот старичок. Дедушку хотели наказать, отрезав ему детородный орган, но женщины вступились. Потому сначала ограничились отрезанием одной руки и ноги, но в конечном итоге таки добились своего – оставили деда без члена, потому что он все не унимался. Дедушка умер, и перед смертью его успели спросить, как он смог оплодотворять столько женщин, если раньше даже ходить не мог. Он рассказал, что увидел во сне, как воины проигрывают войну. И просто хотел создать будущее. А смог он это сделать благодаря богу Амону, который подарил ему рыбу боулти из Нила, которая является символом плодовитости.

А плодовитая рыба появилась в Ниле после того, как бог Сет убил своего брата Осириса, его тело разделили тело на сорок частей. Бросили это все в Нил, потом его жена Исида собрала все части, кроме пениса, потому что эта рыба его съела.

Через 10-15 лет, после того, как умер плодовитый дедушка, была еще одна война, на которой воевали уже его дети. Они выиграли войну. А когда вернулись, назначили своего деда богом плодовитости у древних египтян, которого зовут Амон-Мин.

Женщина должна работать

Славянки очень популярны среди местных мужчин. Часто можно увидеть на улице египетсько-славянскую пару. Еще до недавнего времени говорили, что в Египет могут ехать славянки любой внешности, и все они там будут казаться красавицами. Теперь вроде все изменилось – египетские мужчины стали более переборчивы: любая, лишь бы белая, им уже не подходит. «Сейчас все по-другому, – смеется гид Амр. – Выбор очень вырос, славянок приезжает к нам много”.

Среди бедуинов – жителей пустыни – более популярны женщины попышнее, чтобы были сильными, могли носить воду и вообще делать все в хозяйстве. Сами же мужчины-бедуины физически не работают. Могут только перегонять верблюдов, что-то возить на продажу и полчаса пить 30-граммовый стаканчик чая, курить кальян и раздумывать над смыслом жизнь. Одно слово, это – народ, который никогда никуда не спешит. Еще до недавнего времени они отправляли своих женщин рожать за гору. И если рождался выродок, женщина оставляла новорожденного, а выродки появляются часто, потому что, как правило, женятся близкие родственники…

Кстати, сами египтяне не очень уважают бедуинов. Считают их бродягами. Никто не знает, сколько их в действительности, большинство из них до сих пор не имеет документов, рождаются и умирают в пустыне, их дети не ходят в школу, мужчины не служат в армии, достаточно много из них занимаются торговлей наркотиками и оружием.

Представители сильного пола в Египте проявляют свою симпатию к женщинам по-разному. Если ты понравилась египтянину, он для тебя может сделать пятидесятипроцентную скидку в магазине (если это продавец). И начинает откровенно ухаживать. Часто они разговаривают на плохоньком русском и повторяют несколько заученных фраз, вроде: хочу смотреть тебя, видеть тебя.

Наш гид сказал, что за меня дали бы десять верблюдов – а это так и мало много: один верблюд стоит от двух до 100 тысяч долларов.

Инструктор по дайвингу Момен, с которым мы погружались на десятиметровую глубину, почему-то решил, если я ему назвала свое имя, – значит, он меня может найти в гостинице и пригласить на свидание. А может, я имела неосторожность посмотреть ему в глаза, потому что по канонам шариата, если девушка посмотрела мужчине в глаза, – это для него знак, что она не против.

Гид настойчиво рекомендовал, чтобы девушки сами никуда не ходили. Почему? Сказал, что на нас смотрят, как на «ходячее мясо». Пришлось приложить достаточно много усилий, чтобы уговорить его отвести меня на местный продуктовый рынок. Я люблю рынки, потому что именно там ты чувствуешь, чем живет народ.

Мужчины там действительно очень неоднозначно поглядывали в нашу сторону, потому гид быстро увел меня с рынка. Нет, не потому, что там было опасно, – просто ему было неудобно за меня. Только потом я понятна почему: у нас с ними разные представления о скромной одежде.

“Почему эти дамочки в коротких юбках?”

Хотя эту страну ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира, она во многом остается очень консервативной. В целом Египет – классически бедная страна, где живут очень богатые, бедные – и туристы. Бедному, сами понимаете, от туриста перепадает мало. Простые крестьяне до сих пор строят глиняные хижины для жизни, и хлева из камыша или тростника для хозяйства.

Когда в Луксоре переплывали Нил, с нами на берег сходили египетские школьницы. Они приязненно, как нам казалось, за нами наблюдали, спрашивая своего учителя, почему мы без длинных юбок. А учитель им объяснял, что мы бедные, у нас на юбку нет денег. (По крайней мере так нам перевел гид).

...Помню, когда впервые приехала в Испанию, наблюдала из транспорта за разноцветной землей, к которой прилагают громадные усилия, чтобы на ней что-то вырастить. Меня мучил банальный вопрос: почему мы на наших черноземах живем хуже, чем испанцы? В Египте появился аналогичный вопрос: почему мы везем картофель из этой страны, 95% территории которого – пустыня?!

Благодарим за организацию поездки в Египет туроператора Pegas Touristik.

Оксана Климончук

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