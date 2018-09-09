В сети высмеяли памятник Захарченко возле кафе "Сепар" в Донецке (фото)

Возле кафе "Сепар" в центре Донецка установили памятный знак.

В Донецке вблизи места убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятный камень, который уже высмеяли в соцсети.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил известный украинский врач Александр Чернов. "Торжественно установлен "памятный камень" с ошибкой в глаголе. По правилам - "погибли". Ведь дохлых особей все-таки две. Или имеется в виду, что орк и человеком не был, даже для своих?"- написал он.

Как сообщалось, нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оконфузилась из-за улыбки у гроба ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.