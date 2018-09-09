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В сети высмеяли памятник Захарченко возле кафе "Сепар" в Донецке (фото)

11:22, 09 сентября 2018
Курьёзы
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Ликвидированному Захарченко установили памятник / фото twitter.com/Utilizator

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил известный украинский врач Александр Чернов. "Торжественно установлен "памятный камень" с ошибкой в глаголе. По правилам - "погибли". Ведь дохлых особей все-таки две. Или имеется в виду, что орк и человеком не был, даже для своих?"- написал он.

Как сообщалось, нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оконфузилась из-за улыбки у гроба ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

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Новость в сюжете: Ликвидация главаря "ДНР" Захарченко в Донецке
Теги: #ДНР#Захарченко#памятник